Pe scurt: Salariații din Guvern vor prime de 15.000 lei și spun că unii consilieri câștigă doar 4.500 lei. Sindicatul acuză inechități și cere măsuri urgente.

Angajații din aparatul de lucru al Guvernului solicită acordarea unei prime de 15.000 de lei pentru fiecare salariat, în cazul în care nu se identifică o soluție pentru majorarea salariilor, potrivit Libertatea.

Liderul sindical Noni Emil Iordache a declarat la Antena 3 CNN că premierul nu ar fi conștient de performanța din aparatul guvernamental, deși ministrul Dragoș Pîslaru a subliniat că, de-a lungul timpului, România a atras 108 miliarde de euro prin programe implementate de angajații din sistemul public.

„Se pare că premierul nu știe că există performanță și la Guvern, dar este contrazis de ministrul Pîslaru, care afirmă că de-a lungul vremii, România, prin aparatul de lucrători din sistemul public, a ajutat și a implementat programe care au atras 108 miliarde de euro”, a spus Iordache.

Acesta a atras atenția asupra diferențelor mari de salarizare din sistemul public, oferind exemple concrete din aparatul guvernamental. Potrivit liderului sindical, funcția de consilier principal din cadrul Guvernului este remunerată cu 4.500 de lei, iar salariile cercetătorilor din Laboratorul de Control Doping nu depășesc 5.500 de lei.

„Nu este normal ca la Guvernul României să avem salarii de 4.500 lei”, a subliniat Noni Emil Iordache.

Sindicatul solicită o abordare echilibrată în privința politicilor salariale și susține că anumite categorii de angajați sunt dezavantajate.

„Nu este normal ca premierul să uite că există și în aparatul de lucru al Guvernului instituții care au venituri proprii, dar care sunt văduvite de aceste majorări”, a mai spus liderul sindical.

Iordache a transmis și un apel către conducerea executivului, afirmând că premierul ar trebui să fie „premierul tuturor" și să nu accentueze diferențele dintre categoriile de bugetari.