Pe scurt: La Spitalul Județean Sibiu, neurochirurgii gestionează cazuri critice și efectuează intervenții complexe, într-o secție modernă cu 30 de paturi și bloc operator propriu.

Secția Clinică de Neurochirurgie a Spitalului Județean Sibiu funcționează ca un centru de referință în domeniul neurochirurgiei, unde profesionalismul, tehnologia modernă și dedicarea față de pacient se combină pentru a oferi servicii medicale de înaltă calitate.

Potrivit Spitalului Județean Sibiu, secția abordează o gamă largă de patologii neurologice, de la traumatisme severe la afecțiuni degenerative sau tumorale, asigurând tratamente eficiente și sigure pentru pacienți.

Echipa medicală este formată din medici cu experiență și pregătire academică solidă, coordonată de dr. Săceleanu Mircea Vicențiu, medic primar neurochirurg, conferențiar universitar, doctor în științe și șef de secție. Din echipă mai fac parte dr. Cindea Cosmin Nicodim (medic specialist, asistent universitar), dr. Făgărăși Titus (medic specialist), dr. Gavrilovici Liviu (medic specialist) și asistentul medical șef, as. șef pr. Maftei Petruța Liliana. Activitatea este susținută de 7 medici rezidenți, 21 de asistenți medicali și 10 angajați din personalul auxiliar, care contribuie la buna desfășurare a actului medical și la îngrijirea pacienților.

Secția dispune de 30 de paturi, repartizate în 9 saloane moderne, fiecare dotat cu baie proprie și facilități pentru confortul pacienților. Spațiile sunt organizate pentru a permite o îngrijire eficientă și condiții optime de tratament. Locația actuală a secției a fost dată în folosință în decembrie 2014, iar blocul operator, complet echipat, funcționează din martie 2015. Dotările respectă standardele europene, contribuind la siguranța și eficiența intervențiilor chirurgicale.

Structura secției include saloane cu 1, 2, 3 sau 4 paturi, cabinete medicale, spații administrative, săli de tratament și zone dedicate triajului epidemiologic. Blocul operator are două săli de operație moderne, circuite separate pentru personal și pacienți, spații de sterilizare, pregătire și recuperare postoperatorie, precum și zone pentru depozitarea materialelor. Suprafața totală a secției este de aproximativ 927 mp, dintre care 287,9 mp pentru blocul chirurgical, 178,52 mp pentru spațiile de acces și 460,57 mp pentru saloane și cabinete.

Secția tratează afecțiuni neurologice diverse și realizează intervenții complexe

În cadrul secției sunt tratate afecțiuni degenerative spinale, patologie vasculară cerebrală (inclusiv AVC), precum și afecțiuni ale nervilor periferici. Activitatea medicală presupune intervenții chirurgicale complexe, managementul cazurilor critice și monitorizarea atentă a pacienților în perioada postoperatorie. Fiecare caz este abordat individual, cu responsabilitate maximă.

Secția are o contribuție importantă și în domeniul cercetării, prin publicarea de articole și cărți de specialitate, coordonarea de activități editoriale și participarea la evenimente științifice naționale și internaționale.

Pregătirea medicilor rezidenți și formarea studenților reprezintă o componentă esențială a activității, contribuind la dezvoltarea viitoarelor generații de specialiști. Un exemplu de implicare în cercetarea globală este grantul internațional BRAIN IT, realizat în colaborare cu universități din Roma și Las Palmas.

Respectarea standardelor europene și aplicarea protocoalelor moderne garantează siguranța pacientului și eficiența tratamentelor. Secția contribuie la îmbunătățirea sănătății populației, oferind acces la servicii medicale specializate și crescând calitatea vieții pacienților. Colaborările cu instituții academice și medicale, precum și sprijinul autorităților locale, susțin dezvoltarea continuă a secției.

Obiectivele viitoare vizează modernizarea continuă, extinderea capacității și implementarea de noi tehnologii medicale. Secția Clinică de Neurochirurgie rămâne un model de profesionalism și performanță medicală, fiind esențială pentru tratarea afecțiunilor neurologice complexe la Sibiu.