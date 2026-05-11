Tenismenul sibian Victor Cornea (32 de ani) și artista Andreea Bălan au făcut cununia religioasă și nunta duminică, la Buftea.

Petrecerea a avut loc într-o locație de pe malul lacului Buftea, iar decorul a fost unul spectaculos, cu peste 30.000 de flori.

La evenimentul grandios au participat aproximativ 250 de invitați, prieteni și membri ai familiei.

Părinții lui Victor Cornea au trimis o scrisoare emoționantă, cu câteva ore înainte de nuntă.

“Felicitări, casă de granit! Sănătate, fericire și iubire infinită! Nu lăsați timpul să treacă pe lângă voi, fără să dați sens fiecărei clipe petrecute împreună.

Păstrați cu sfințenie sentimentele curate care v-au invadat sufletele, precum și scoica poartă în carapacea dură comoara perlei sale pure. Vă iubim! Mama și Tata”, se arată în scrisoarea părinților tenismenului.

Tatăl lui Victor Cornea s-a remarcat în comunitatea sportivă locală ca fost handbalist și un om implicat în administrarea sportului sibian, inclusiv în rolul de director al Sălii Transilvania.

Mama lui Victor este profesoară de chimie și e o prezență discretă în mediul educațional din Sibiu. Părinții lui Victor l-au încurajat de mic să își urmeze visul, acela de a juca tenis pe marile terenuri ale lumii.

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil la Voluntari, cu trei săptămâni înainte de ceremonia religioasă și marea petrecere.