ESANAT IMOB – FINALISTĂ REGIONALĂ LA „AGENȚIA ANULUI” LA Imobiliare.ro AWARDS 2026 !

Agenția imobiliară Esanat IMOB marchează un moment de referință în evoluția sa: nominalizarea oficială în finală națională regională a competiției Imobiliare.ro AWARDS 2026, la categoria „Agenția Anului”.

Imobiliare.ro AWARDS – cea mai prestigioasă competiție din industria imobiliară la nivel național

“Imobiliare.ro AWARDS 2026” reprezintă cel mai important și prestigios eveniment dedicat pieței imobiliare din România, reunind anual cele mai performante agenții, dezvoltatori și profesioniști din domeniu. Competiția premiază excelența, profesionalismul și performanțele remarcabile ale agențiilor imobiliare de pe piața națională, fiind considerată cea mai înaltă formă de recunoaștere în industrie.

În zona regională din România activează anual mii de agenții imobiliare și birouri de intermediere, într-o piață extrem de competitivă, estimată la peste 3.000–4.000 de agenții active la nivel național. Dintre toate acestea, Esanat IMOB a reușit performanța extraordinară de a se califica în marea finală regională, alături de doar 14 finaliști selectați pentru categoria „Agenția Anului”.

Această nominalizare confirmă încă o dată poziționarea agenției drept unul dintre cele mai respectate și apreciate branduri imobiliare din România și singura agenție calificată din județul Sibiu prezentă în această competiție de elită.

Excelența nu este întâmplătoare

În spatele acestei reușite se află ani de experiență, dedicație și o viziune clară:

• servicii de o calitate excepțională ;

; • transparență totală în fiecare etapă a colaborării;

în fiecare etapă a colaborării; • respect autentic față de client;

față de client; • construirea unei relații bazate pe încredere reală, nu promisiuni ;

Esanat IMOB nu a urmărit niciodată doar închiderea unei tranzacții, ci crearea unei experiențe sigure și corecte pentru fiecare client.

Povestea din spatele succesului

Agenția este condusă de fondatorul său, Ionuț Tănase — un nume cunoscut publicului larg datorită carierei sale artistice impresionante.

Ionuț Tănase

Câștigător al emisiunii Dansez pentru tine și implicat în numeroase producții difuzate de Pro TV și Antena 1, acesta a reușit să transfere disciplina, ambiția și perfecționismul din lumea artistică în domeniul imobiliar. Totodată, Ionuț Tănase este și autorul autobiografiei “Portretul vieții unui orfan”, o lucrare profundă și emoționantă ce reflectă parcursul său de viață, puterea de a merge mai departe și transformarea dificultăților în motivație pentru succes.

Deși a fost orfan și a crescut singur încă din copilărie, trecând prin case de copii, lipsuri, străzi și chiar scări de bloc — așa cum mulți îi cunosc deja povestea atât din cartea sa autobiografică, cât și din emisiunea care l-a făcut cunoscut unei țări întregi — Ionuț Tănase a reușit să își depășească propriul destin prin muncă, credință și o ambiție ieșită din comun.

Fără sprijin, dar cu o voință extraordinară, acesta a construit pas cu pas unul dintre cele mai apreciate și respectate branduri imobiliare din România, demonstrând că succesul adevărat se naște din perseverență, caracter și curajul de a nu renunța niciodată.

Cu o experiență de peste 12 ani în piață, viziunea sa a fost simplă, dar puternică:

„Oamenii nu cumpără doar proprietăți, ci încredere.”

Motto-ul care îl motivează zilnic pe Ionuț Tănase este:

„Recunoaște-L pe Dumnezeu în tot ceea ce faci, și El te va recunoaște în tot ceea ce vei obține.”

Recunoaștere internațională

Un alt moment definitoriu în evoluția agenției a avut loc în august 2025, când Esanat IMOB a devenit: Agenție imobiliară acreditată internațional și european!

Această certificare este acordată de:

CEPI – Consiliul European al Profesioniștilor Imobiliari, cu sediul la Bruxelles;

Ministerul Muncii;

Ministerul Educației;

Această recunoaștere confirmă respectarea celor mai înalte standarde profesionale din dib România și Europa.

Încrederea clienților – cel mai valoros premiu

Dincolo de trofee și nominalizări, adevărata valoare a brandului este reflectată în:

recenziile excelente pe toate platformele de specialitate;

pe toate platformele de specialitate; gradul ridicat de recomandare ;

; relațiile pe termen lung construite cu clienții;

Esanat IMOB a demonstrat că succesul durabil se bazează pe consecvență, seriozitate și integritate!

Un reper pentru piața imobiliară din Sibiu

Nominalizarea la Agenția Anului nu este doar o realizare individuală, ci și un semnal puternic: Sibiul contează pe harta imobiliară națională, iar Esanat IMOB este unul dintre principalii ambasadori ai acestui progres.

Într-o industrie în care diferențierea devine tot mai dificilă, Esanat Imob reușește să demonstreze că valorile autentice nu se demodează niciodată.

Nominalizarea la Imobiliare.ro AWARDS 2026 pentru titlul de „Agenția Anului” nu este doar o recunoaștere a trecutului, ci și o promisiune pentru viitor.

Un viitor construit, ca și până acum, pe încredere, transparență și excelență.

Colaborare

Compania imobiliară Esanat IMOB oferă servicii complete de intermediere imobiliară, atât pentru vânzare, cât și pentru închiriere, tranzacționând toate tipurile de proprietăți:

terenuri;

case;

apartamente;

garsoniere;

spații comerciale;

birouri;

Prin experiența acumulată și colaborările dezvoltate în timp, agenția pune la dispoziția clienților un pachet complet de servicii profesioniste, astfel încât fiecare tranzacție să fie gestionată eficient, sigur și transparent, de la primul contact până la finalizarea tuturor procedurilor.

Printre serviciile oferite se numără:

servicii complete de topometrie și cadastru;

brokeraj de credite imobiliare, în colaborare cu toate băncile din România;

servicii notariale;

documente administrative și urbanistice;

gestionarea completă a actelor imobilului;

servicii post-vânzare;

consultanță financiară și juridică;

documentații tehnice și cadastrale;

Prin această abordare completă, Esanat IMOB reușește să ofere clienților nu doar o simplă tranzacție imobiliară, ci o experiență premium bazată pe siguranță, profesionalism și încredere deplină.

Contact: