CSS Sibiu s-a clasat pe locul 2 la general la Campionatul Național Școlar de Înot din 9-10 mai, de la Reșița.

Înotătorii de la CSS Sibiu au obținut la Reșița 7 medalii de aur, 12 medalii de argint și 10 de bronz, totalizând 308 puncte.

Astfel, elevii antrenorilor Raluca Răulea și Bogdan Rău au obținut o performanță deosebită la Campionatul Național Școlar de Înot, reușind să urce pe locul II în clasamentul general. Competiția a fost organizată de Ministerul Învățământului și a adunat la start toate școlile generale și liceele din țară.

Sportivi CSS Sibiu



Născuți anul 2014: Casian Răulea, Sebastian Blaga, Robert Banciu, Levin Bucur, Mara Comșa, Antonia Câmpean, Emma Banciu, Maya Pop

Născuți anul 2013: Dominic Bojor, Sebastian Bebeșelea, Romario Bichi, Radu Andrei, Karla Milea, Ana Cucu, Sofia Vintilă, Caterina Barcan

Născuți anul 2012: Mateo Dincă, Bogdan Irimia, Ioan Nisipeanu, Serafim Mihăilescu

Antrenoarea Raluca Răulea este mulțumită pentru un nou succes al elevilor săi. ”Această reușită este rodul orelor de pregătire, al disciplinei și al dorinței permanente de a ne depăși limitele. Fiecare sportiv a demonstrat ambiție, determinare și un adevărat spirit de echipă, reprezentând cu cinste Sibiu și clubul nostru.

Dorim să adresăm mulțumiri speciale Clubului Sportiv Școlar Sibiu pentru sprijinul și susținerea constantă oferite performanței sportive și dezvoltării tinerilor înotători.

De asemenea, mulțumim Asociației Clubului Sportiv Mirabo Team Sibiu pentru implicare, susținere și încrederea acordată sportivilor și antrenorilor noștri, contribuind permanent la crearea unui mediu în care performanța poate fi atinsă.

Totodată, transmitem recunoștința noastră Academiei Forțelor Terestre din Sibiu pentru susținerea oferită și pentru parteneriatul bazat pe seriozitate, respect și promovarea valorilor sportive și educaționale.

Felicitări tuturor sportivilor pentru rezultatele obținute și mulțumiri părinților pentru sprijinul necondiționat!

Acest succes ne motivează să continuăm cu aceeași determinare și să reprezentăm cu mândrie orașul Sibiu la cele mai importante competiții naționale” a declarat la finalul competiției antrenoarea Raluca Răulea.