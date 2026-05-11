Paza Aeroportului Internațional Sibiu va costa aproximativ 9 milioane de lei. Contractul va fi încheiat pe 5 ani.
Aeroportul Internațional Sibiu a scos la licitație caietul de sarcini pentru achiziția de servicii de pază perimetrală.
„Operatorul economic va organiza și va asigura obiectivul prin pază, supraveghere și patrulare a perimetrului și a zonelor de securitate ale LRSB. Aeroportul, perimetrul aeroportuar și zonele publice, fac obiectul supravegherii, patrulării și al altor controale fizice în scopul de a identifica orice comportament suspect al persoanelor și de a identifica vulnerabilitățile care ar putea fi exploatate în vederea comiterii unui act de intervenție ilicită, precum și în scopul descurajării persoanelor de la comiterea unor astfel de acte”, se arată în caietul de sarcini.
Agenții de securitate vor trebui să presteze 262.944 de ore. În total va fi nevoie de 6 agenți de pază (1.826 zile x 24h x 6 agenți de pază). În total vor fi efectuați, în anii de contract, 821.700 km cu cele două vehicule din dotare. Contractul va fi încheiat pe 60 de luni.
Potrivit caietului de sarcini, valoarea estimată a contractului de achiziție publică este de 9.554.727,60 lei fără TVA.
Firmele interesate pot depune ofertele până la data de 25.05.2026.
