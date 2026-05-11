Pe scurt: Prețurile la carburanți diferă între orașe și benzinării, iar Cluj-Napoca are cea mai ieftină benzină standard. Motorina a înregistrat scăderi semnificative la toate marile lanțuri de stații.

Motorina standard s-a ieftinit cu până la 20 de bani pe litru luni, 11 mai 2026, în principalele orașe din România, potrivit Libertatea.

În același timp, prețul benzinei a rămas la nivelul din săptămâna precedentă în majoritatea stațiilor de alimentare.

Cea mai ieftină benzină standard din România se găsește la prețul de 9,12 lei/litru în București, Timișoara, Iași și Constanța, la stațiile Petrom. În Cluj-Napoca, prețurile sunt ușor mai mici, pornind de la 9,09 lei/litru la stațiile DHR. La Socar, benzina se vinde cu 9,14 lei/litru, în scădere față de 9,19 lei/litru săptămâna trecută. La Rompetrol și Lukoil, prețul rămâne constant, la 9,22 lei/litru. Stațiile MOL și OMV au redus ușor prețul, ajungând la 9,18 lei/litru, față de 9,22 lei/litru anterior.

Prețul carburanților la stațiile din Sibiu

Prețurile carburanților în Sibiu diferă de la o benzinărie la alta, în funcție de rețeaua aleasă și tipul de combustibil. Potrivit Peco-Online, cele mai mici tarife la benzină standard sunt de 9,12 lei/litru, iar motorina premium depășește 10,80 lei/litru în anumite stații din județ.

Mai jos sunt prezentate comparativ prețurile la benzină și motorină, atât pentru variantele standard, cât și premium.

Prețuri benzină în Sibiu

Stație Benzină standard Benzină premium Petrom Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 49 9.12 9.60 Petrom Sibiu – Calea Șurii Mari nr. 16B 9.12 9.60 Petrom Sibiu – Șos. Autogării 9.12 9.60 Socar Sibiu – Str. Gheorghe Dima nr. 44 9.14 9.79 Socar Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 108B 9.14 9.79 Socar Sibiu – Str. Semaforului nr. 2 9.14 – Socar Sibiu – Str. Agricultorilor 9.14 9.79 OMV Miercurea Sibiului 9.18 9.75 MOL Sibiu – Calea Șurii Mari 9.18 9.81 MOL Sibiu – Str. Sibiului nr. 1 9.18 9.81 MOL Sibiu – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 9.18 9.81 OMV Sibiu – Str. Alba Iulia 114 9.18 9.75 OMV Sibiu – B-dul Vasile Milea 9.18 9.75 Gazprom Sibiu – Ștefan cel Mare nr. 137A 9.22 9.86 Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 77B 9.22 9.87 Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 118 9.22 9.87 Gazprom Miercurea Sibiului 9.22 9.86 Rompetrol Miercurea Sibiului 9.22 9.85 Rompetrol Sibiu – B-dul Vasile Milea 9.22 9.85 Rompetrol Sibiu – Str. Ion Neculce 9.22 9.85 Rompetrol Sibiu – Str. Căprioarelor nr. 1 9.22 9.85

Prețuri motorină în Sibiu

Stație Motorină standard Motorină premium Petrom Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 49 9.68 10.45 Petrom Sibiu – Calea Șurii Mari nr. 16B 9.68 10.45 Petrom Sibiu – Șos. Autogării 9.68 10.45 Rompetrol Sibiu – Str. Căprioarelor nr. 1 9.72 10.19 Rompetrol Sibiu – Str. Ion Neculce 9.72 10.19 Rompetrol Sibiu – B-dul Vasile Milea 9.72 10.19 Rompetrol Miercurea Sibiului 9.72 10.19 Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 77B 9.73 10.55 Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 118 9.73 10.55 OMV Miercurea Sibiului 9.74 10.55 MOL Sibiu – Calea Șurii Mari 9.74 10.56 MOL Sibiu – Str. Sibiului nr. 1 9.74 10.56 MOL Sibiu – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 9.74 10.56 Socar Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 108B 9.74 10.49 Socar Sibiu – Str. Agricultorilor 9.74 10.49 Socar Sibiu – Str. Semaforului nr. 2 9.74 10.49 Socar Sibiu – Str. Gheorghe Dima nr. 44 9.74 10.49 OMV Sibiu – Str. Alba Iulia 114 9.74 10.55 OMV Sibiu – B-dul Vasile Milea 9.74 10.55 Gazprom Sibiu – Ștefan cel Mare nr. 137A 9.99 10.89 Gazprom Miercurea Sibiului 9.99 10.89

Prețul motorinei scade semnificativ în toate marile orașe

Motorina standard a înregistrat scăderi de preț în toate cele cinci orașe monitorizate. În București, un litru de motorină costă 9,68 lei la Petrom, față de 9,83 lei săptămâna trecută, ceea ce înseamnă o ieftinire de 0,15 lei. La Socar, prețul a scăzut la 9,74 lei/litru, de la 9,89 lei/litru, iar la Rompetrol, motorina se vinde cu 9,72 lei/litru, cu 20 de bani mai puțin decât vineri, când era 9,92 lei/litru.

Trendul de ieftinire continuă și la OMV și MOL, unde prețul motorinei a ajuns la 9,74 lei/litru, cu 0,18 lei mai puțin decât la finalul săptămânii trecute. Lukoil a redus de asemenea prețul la 9,73 lei/litru, față de 9,82 lei/litru vineri, o scădere de 0,09 lei.

În toate cele cinci orașe mari – București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța – motorina standard costă luni, 11 mai 2026, 9,68 lei/litru, în scădere cu 0,14 lei față de săptămâna precedentă.