Pe scurt:
Prețurile la carburanți diferă între orașe și benzinării, iar Cluj-Napoca are cea mai ieftină benzină standard. Motorina a înregistrat scăderi semnificative la toate marile lanțuri de stații.
Motorina standard s-a ieftinit cu până la 20 de bani pe litru luni, 11 mai 2026, în principalele orașe din România, potrivit Libertatea.
În același timp, prețul benzinei a rămas la nivelul din săptămâna precedentă în majoritatea stațiilor de alimentare.
Cea mai ieftină benzină standard din România se găsește la prețul de 9,12 lei/litru în București, Timișoara, Iași și Constanța, la stațiile Petrom. În Cluj-Napoca, prețurile sunt ușor mai mici, pornind de la 9,09 lei/litru la stațiile DHR. La Socar, benzina se vinde cu 9,14 lei/litru, în scădere față de 9,19 lei/litru săptămâna trecută. La Rompetrol și Lukoil, prețul rămâne constant, la 9,22 lei/litru. Stațiile MOL și OMV au redus ușor prețul, ajungând la 9,18 lei/litru, față de 9,22 lei/litru anterior.
Prețul carburanților la stațiile din Sibiu
Prețurile carburanților în Sibiu diferă de la o benzinărie la alta, în funcție de rețeaua aleasă și tipul de combustibil. Potrivit Peco-Online, cele mai mici tarife la benzină standard sunt de 9,12 lei/litru, iar motorina premium depășește 10,80 lei/litru în anumite stații din județ.
Mai jos sunt prezentate comparativ prețurile la benzină și motorină, atât pentru variantele standard, cât și premium.
Prețuri benzină în Sibiu
|Stație
|Benzină standard
|Benzină premium
|Petrom Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 49
|9.12
|9.60
|Petrom Sibiu – Calea Șurii Mari nr. 16B
|9.12
|9.60
|Petrom Sibiu – Șos. Autogării
|9.12
|9.60
|Socar Sibiu – Str. Gheorghe Dima nr. 44
|9.14
|9.79
|Socar Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 108B
|9.14
|9.79
|Socar Sibiu – Str. Semaforului nr. 2
|9.14
|–
|Socar Sibiu – Str. Agricultorilor
|9.14
|9.79
|OMV Miercurea Sibiului
|9.18
|9.75
|MOL Sibiu – Calea Șurii Mari
|9.18
|9.81
|MOL Sibiu – Str. Sibiului nr. 1
|9.18
|9.81
|MOL Sibiu – Str. Onisifor Ghibu nr. 1
|9.18
|9.81
|OMV Sibiu – Str. Alba Iulia 114
|9.18
|9.75
|OMV Sibiu – B-dul Vasile Milea
|9.18
|9.75
|Gazprom Sibiu – Ștefan cel Mare nr. 137A
|9.22
|9.86
|Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 77B
|9.22
|9.87
|Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 118
|9.22
|9.87
|Gazprom Miercurea Sibiului
|9.22
|9.86
|Rompetrol Miercurea Sibiului
|9.22
|9.85
|Rompetrol Sibiu – B-dul Vasile Milea
|9.22
|9.85
|Rompetrol Sibiu – Str. Ion Neculce
|9.22
|9.85
|Rompetrol Sibiu – Str. Căprioarelor nr. 1
|9.22
|9.85
Prețuri motorină în Sibiu
|Stație
|Motorină standard
|Motorină premium
|Petrom Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 49
|9.68
|10.45
|Petrom Sibiu – Calea Șurii Mari nr. 16B
|9.68
|10.45
|Petrom Sibiu – Șos. Autogării
|9.68
|10.45
|Rompetrol Sibiu – Str. Căprioarelor nr. 1
|9.72
|10.19
|Rompetrol Sibiu – Str. Ion Neculce
|9.72
|10.19
|Rompetrol Sibiu – B-dul Vasile Milea
|9.72
|10.19
|Rompetrol Miercurea Sibiului
|9.72
|10.19
|Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 77B
|9.73
|10.55
|Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 118
|9.73
|10.55
|OMV Miercurea Sibiului
|9.74
|10.55
|MOL Sibiu – Calea Șurii Mari
|9.74
|10.56
|MOL Sibiu – Str. Sibiului nr. 1
|9.74
|10.56
|MOL Sibiu – Str. Onisifor Ghibu nr. 1
|9.74
|10.56
|Socar Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 108B
|9.74
|10.49
|Socar Sibiu – Str. Agricultorilor
|9.74
|10.49
|Socar Sibiu – Str. Semaforului nr. 2
|9.74
|10.49
|Socar Sibiu – Str. Gheorghe Dima nr. 44
|9.74
|10.49
|OMV Sibiu – Str. Alba Iulia 114
|9.74
|10.55
|OMV Sibiu – B-dul Vasile Milea
|9.74
|10.55
|Gazprom Sibiu – Ștefan cel Mare nr. 137A
|9.99
|10.89
|Gazprom Miercurea Sibiului
|9.99
|10.89
Prețul motorinei scade semnificativ în toate marile orașe
Motorina standard a înregistrat scăderi de preț în toate cele cinci orașe monitorizate. În București, un litru de motorină costă 9,68 lei la Petrom, față de 9,83 lei săptămâna trecută, ceea ce înseamnă o ieftinire de 0,15 lei. La Socar, prețul a scăzut la 9,74 lei/litru, de la 9,89 lei/litru, iar la Rompetrol, motorina se vinde cu 9,72 lei/litru, cu 20 de bani mai puțin decât vineri, când era 9,92 lei/litru.
Trendul de ieftinire continuă și la OMV și MOL, unde prețul motorinei a ajuns la 9,74 lei/litru, cu 0,18 lei mai puțin decât la finalul săptămânii trecute. Lukoil a redus de asemenea prețul la 9,73 lei/litru, față de 9,82 lei/litru vineri, o scădere de 0,09 lei.
În toate cele cinci orașe mari – București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța – motorina standard costă luni, 11 mai 2026, 9,68 lei/litru, în scădere cu 0,14 lei față de săptămâna precedentă.
