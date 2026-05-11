Henri Coandă, una dintre străzile intens circulate din municipiul Sibiu, va fi modernizată. Primăria caută un constructor care să se ocupe de supralărgirea arterei.

Noua modificare ar urma să contribuie la fluidizarea traficului și la eliminarea formării de blocaje.

Se lărgește Henri Coandă

Strada Henri Coandă, aflată în sud-estul cartierului Lazaret, va fi supralărgită pe porțiunea dintre TransAgape și Sembraz.

„În prezent, pe tronsonul menționat, strada Henri Coandă dispune de o bandă de circulație pe sens, fapt ce conduce, în intervalele orare de vârf, la apariția unor blocaje de trafic în sensul giratoriu situat la km. 0+800 ca urmare a fluxului de vehicule provenite de pe autostrada A1, precum și a celor care circulă dinspre zona industrială (Compa) către municipiu”, se arată în caietul de sarcini.

Lucrările vor presupune amenajarea unei benzi suplimentare, care să faciliteze accesul în oraș al șoferilor care vin din Zona Industrială Est și de pe autostradă.

„În vederea decongestionării traficului în această intersecție, se propune realizarea unei benzi suplimentare pe partea stângă a direcției de proiect, care să faciliteze accesul dinspre strada Mașiniștilor către intrarea în municipiu”, se mai arată în caietul de sarcini.

Șoferii care vor circula pe noua bandă creată nu vor mai fi nevoiți să cedeze trecerea celor care circulă dinspre autostradă.

În cadrul aceluiași proiect, se va executa rețeaua de canalizare pluvială, pe lungimea de stradă modernizată, fiind amenajate gurile de scurgere pentru preluarea apelor pluviale stradale. De asemenea, vor fi executați hidranți subterani.

Lucrările de execuție ar urma să dureze 4 luni, iar recepția se va face în 2 luni. Încălcarea termenelor va atrage aplicarea de penalități, potrivit contractului. Valoarea estimată a contractului este 1.996.901 lei fără TVA. Constructorii pot depune ofertele până în 16 iunie.