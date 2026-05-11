Pe scurt: Din anul școlar 2026-2027, portofoliul profesional devine obligatoriu pentru profesori și va fi verificat la definitivat, gradații și inspecții. Documentele false pot duce la sancțiuni severe.

Toți profesorii vor fi obligați să depună un portofoliu profesional care să conțină doar documente ce atestă în mod real activitatea proprie, potrivit unui ordin al ministrului educației publicat în Monitorul Oficial.

Ordinul nr. 3.858 din 30 aprilie 2026 stabilește metodologia-cadru privind elaborarea și gestionarea portofoliului profesional al cadrului didactic, iar prevederile se aplică din anul școlar 2026-2027, relatează Edupedu.ro.

Conform ordinului, cadrele didactice care introduc în portofoliu date sau documente nereale sau falsificate vor răspunde disciplinar, civil și, după caz, penal, în conformitate cu legislația privind falsul în înscrisuri. Articolul 9 din ordin precizează: „Cadrele didactice au obligația să introducă în componența portofoliului profesional doar documente care reflectă/atestă în mod real activitatea proprie. Introducerea în portofoliu profesional a unor date sau documente nereale sau falsificate atrage răspunderea disciplinară, civilă și, după caz, penală.”

Portofoliul profesional devine obligatoriu la definitivat, gradații și inspecții

Portofoliul profesional al cadrului didactic reprezintă totalitatea documentelor referitoare la activitatea profesională, didactică și de învățare pe tot parcursul vieții. Acesta include documente de studii, dovezi ale pregătirii profesionale, activități didactice, educative, de management al clasei, precum și materiale didactice sau resurse educaționale deschise care atestă competențele profesionale și evoluția în carieră, conform profilului de competențe și standardelor profesionale.

Metodologia introduce și noțiunea de e-portofoliu, adică varianta digitală a documentelor, care poate fi stocată în platforma digitală indicată de unitatea de învățământ, în cloud sau pe un dispozitiv fizic de stocare.

Portofoliul profesional va fi evaluat sau valorificat în mai multe situații: la definitivat și la examenul de licențiere în cariera didactică, la obținerea gradului didactic II și I, la evaluarea anuală a profesorilor, în etapele de mobilitate, la monitorizarea dezvoltării profesionale, în cadrul inspecțiilor școlare, la evaluările ARACIP, precum și pentru acordarea unor gradații, distincții sau premii.

Structura portofoliului profesional și obligațiile școlilor

Portofoliul profesional va avea cinci secțiuni: date personale și de identificare profesională, activitatea specifică normei didactice de predare-învățare-evaluare, activități complementare procesului de învățământ, activități de management al clasei și evoluția în cariera didactică și dezvoltarea profesională. Lista documentelor este orientativă și minimală, putând fi adaptată în funcție de statutul cadrului didactic și de nivelul de învățământ. Documentele trebuie organizate respectând criteriul cronologic al dobândirii acestora.

Până la începutul lunii iulie 2026, toate școlile sunt obligate să elaboreze o procedură proprie pentru gestionarea noului portofoliu profesional al profesorilor. Portofoliul va fi necesar la definitivat, gradații și inspecții, iar lipsa sau nerespectarea regulilor poate atrage sancțiuni.

Ordinul MEC nr. 3.858/2026 reglementează cadrul unitar, coerent și funcțional privind structura, elaborarea, actualizarea și gestionarea portofoliului profesional al cadrelor didactice.