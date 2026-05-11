Pe scurt: Accesul la identitatea părinților biologici ar putea deveni mai facil pentru persoanele adoptate, dacă proiectul USR va fi adoptat.

Persoanele adoptate vor putea obține mai ușor informații despre identitatea părinților biologici, potrivit unui proiect de lege inițiat de USR. Inițiativa prevede simplificarea și accelerarea procedurilor administrative pentru accesul la aceste date, astfel încât cei care doresc să afle detalii despre originea lor să nu mai fie nevoiți să parcurgă etape birocratice complicate.

Potrivit Agerpres, proiectul USR urmărește să ofere persoanelor adoptate dreptul de a accesa, la cerere, informații referitoare la identitatea părinților biologici, fără a fi necesară o procedură judiciară de durată. Inițiatorii susțin că actualul cadru legal este restrictiv și presupune demersuri greoaie, ceea ce descurajează mulți adulți adoptați să își caute rădăcinile.

Proiectul prevede ca solicitările să fie soluționate printr-o procedură administrativă clară, cu termene limită pentru răspuns, astfel încât persoanele adoptate să nu mai fie nevoite să aștepte luni sau chiar ani pentru a primi informațiile dorite. Accesul la datele despre părinții biologici va fi posibil doar la cererea expresă a persoanei adoptate, respectându-se confidențialitatea și dreptul la viață privată al tuturor celor implicați.

Inițiativa USR vine în contextul în care numeroase persoane adoptate, atât din România, cât și din diaspora, au semnalat dificultăți majore în a obține date despre familia de origine. În ultimii ani, mai multe cazuri au atras atenția publicului, inclusiv situații în care persoane adoptate în străinătate au încercat să își găsească părinții biologici, așa cum s-a întâmplat cu o sibiancă adoptată în Franța sau cu un sibian adoptat în Elveția.

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut în Parlament, iar inițiatorii speră că va primi sprijin larg, având în vedere impactul pozitiv pe care l-ar putea avea asupra celor care doresc să își cunoască originile. USR argumentează că dreptul la identitate și la cunoașterea propriei istorii familiale reprezintă o nevoie fundamentală pentru orice persoană adoptată.

În prezent, legislația impune restricții semnificative privind accesul la informațiile despre părinții biologici, iar procedurile sunt adesea de durată și implică aprobări suplimentare. Proiectul USR propune eliminarea acestor obstacole, pentru ca accesul la datele despre părinții biologici să fie un proces mai transparent și mai rapid.