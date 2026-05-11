Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, împreună cu reprezentanți ai RAR Sibiu, au desfășurat în seara zilei de 8 mai, în intervalul orar 19:00 – 22:00, o acțiune pentru depistarea autovehiculelor care circulă cu modificări neomologate la sistemul de evacuare.

În cadrul controalelor, oamenii legii au verificat 35 de autovehicule și au aplicat 48 de sancțiuni contravenționale. Totodată, au fost constatate 12 defecțiuni tehnice.

În urma neregulilor descoperite, polițiștii au reținut 7 certificate de înmatriculare și un permis de conducere. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate s-a ridicat la 14.424 de lei.

Reprezentanții IPJ Sibiu au transmis că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație.

FOTO IPJ SIBIU