Pe scurt: Românii aleg tot mai des mașini electrice, în timp ce vânzările de autoturisme pe benzină și motorină scad semnificativ. Tesla Model Y și BYD Dolphin Surf domină topul vânzărilor electrice.

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 2,7% în România în luna aprilie 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor preliminare publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) și citate de Digi24. Segmentul autovehiculelor electrificate a raportat o creștere de 26% și a ajuns la o cotă de piață de 68% în aprilie, depășind astfel vânzările de autoturisme pe benzină și motorină.

Conform statisticii oficiale bazate pe datele Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), segmentul SUV rămâne lider pe piață, cu o cotă de 62%, urmat de Clasa C (19,4%) și Clasa B (12,1%).

În ceea ce privește tipul de combustibil, autoturismele pe benzină au înregistrat o scădere de 15,3% față de aprilie 2025, ajungând la o pondere de 20%. Motorizările diesel au scăzut cu 43,3%, reprezentând doar 4,9% din piață. Autoturismele cu motoare mild-hybrid au avut o scădere ușoară de 0,1%, ajungând la 27,7% din totalul pieței.

Autoturismele electrificate, care includ atât modelele electrice (BEV și PHEV), cât și cele mild-hybrid și full hybrid, au atins în aprilie 2026 o cotă de piață de 68%. Dintre acestea, autoturismele full electrice dețin 6,3% din piață, iar modelele plug-in hybrid au ajuns la 9,8%, în creștere de la 5,3% în aprilie 2025.

În topul celor mai vândute autoturisme 100% electrice în 2026 se află Tesla Model Y, cu 426 de unități și o creștere de 284% față de anul precedent, BYD Dolphin Surf (324 de unități) și Dacia Spring (239 de unități). Pe segmentul plug-in hybrid, cele mai vândute modele sunt BYD Seal U (321 de unități), Chery Tiggo 8 (183 de unități) și Volkswagen Tiguan (171 de unități).

La categoria hibride fără reîncărcare din surse externe, Toyota Corolla ocupă primul loc cu 1.444 de unități și o creștere de 45% față de 2025, urmată de Dacia Bigster (975 de unități) și Toyota Yaris Cross (868 de unități). În segmentul mild hybrid, Dacia Duster conduce cu 920 de unități, deși înregistrează o scădere de 60%, urmată de Skoda Octavia (518 unități) și Suzuki Vitara Cami (473 unități).

În ceea ce privește vehiculele comerciale ușoare și minibus, acestea au înregistrat o creștere ușoară de 0,1% în aprilie 2026 față de aceeași lună din 2025, iar vehiculele comerciale ușoare fără minibus au crescut cu 12,5%. Totuși, vehiculele comerciale ușoare electrice au scăzut la 143 de unități în primele patru luni din 2026, față de 281 de unități în perioada similară a anului trecut.

Segmentul vehiculelor comerciale grele și autobuze a înregistrat o scădere de 0,1%, iar vehiculele comerciale grele de peste 16 tone plus autotractoarele au avut un recul de 0,3%.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile, fondată în 1994, este membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile (OICA) din 1996.

