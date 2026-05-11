Liga Profesionistă a stabilit că meciul din ultima etapă de play-out, FC Hermannstadt – FCSB se va disputa luni, 18 mai, de la ora 20.30.

Toate cele patru meciuri din play-out care contează în lupta pentru evitarea retrogradării au fost fixate luni, 18 mai, de la ora 20.30. Pentru sibieni, acesta poate fi meciul care le asigură din punct de vedere sportiv un loc la ”barajul” cu FC Voluntari.

Echipa pregătită de Dorinel Munteanu va cunoaște ce rezultat are nevoie pe ”Municipal” după meciurile din penultima etapă de play-out, care este programată luni, 11 mai.

Sibienii joacă în deplasare la Metaloglobus, iar Slobozia în deplasare cu FCSB.

FC Hermannstadt și Slobozia sunt la egalitate de puncte, caz în care ialomițenii sunt avantajați, dar sibienii se pot desprinde decisiv în această etapă, în care au un meci mai accesibil.

PROGRAM ETAPA A 9-A:

Vineri, 15 mai

Ora 20.30 FC Argeș – FC Rapid

Sâmbătă, 16 mai

Ora 21.00 Dinamo – CFR 1907 Cluj

Duminică, 17 mai

Ora 17.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Botoșani

Ora 20.30 Universitatea Craiova – Universitatea Cluj

Luni, 18 mai

Ora 20.30 Farul Constanța – FC Metaloglobus București

Ora 20.30 Unirea Slobozia – UTA Arad

Ora 20.30 FC Hermannstadt – FCSB

Ora 20.30 Petrolul Ploiești – Oțelul Galați