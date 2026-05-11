Pe scurt: O femeie a plătit bani polițiștilor pentru a intra în arest și a avea relații intime cu un deținut. Cei doi agenți au fost prinși în flagrant și reținuți pentru 24 de ore.

Doi agenți de poliție din București sunt cercetați pentru luare de mită, după ce au permis accesul unei femei în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 10 al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pentru a întreține relații intime cu un deținut, potrivit Mediafax.

Procurorii Tribunalului București au pus în mișcare acțiunea penală împotriva celor doi agenți vineri, 8 mai. Unul dintre polițiști, în vârstă de 48 de ani, a primit în 22 aprilie suma de 50 de euro de la femeie și 200 de lei de la deținut, pentru a-i permite acesteia accesul în clădire pentru o vizită cu caracter intim. Pentru aceste fapte, agentul este cercetat pentru două infracțiuni de luare de mită.

Joi, 7 mai, cei doi polițiști au fost prinși în flagrant, după ce au primit bani de la aceeași femeie. Polițistul de 48 de ani a primit 100 de euro, din care jumătate i-a dat celuilalt agent, pentru a-i permite din nou femeii accesul în centrul de arest.

În aceeași zi, anchetatorii au efectuat o percheziție la sediul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă nr. 10. Cei doi agenți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar vineri, 8 mai 2026, judecătorul Tribunalului București a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a acestora.