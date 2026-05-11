Un eveniment greu de descris în cuvinte s-a petrecut, la începutul lunii mai, într-o localitate din nordul județului Sibiu. O fetiță de 12 ani a fost violată de un băiat din sat.

Cazul cumplit s-a petrecut în 1 mai 2026, în localitatea Bazna din județul Sibiu. Un băiat în vârstă de 14 ani a violat o fetiță din aceeași localitate. Fapta a avut loc în timpul zilei și, potrivit localnicilor, copila a fost și agresată. Individul ar fi legat-o de picioare, după care a obligat-o să întrețină relații sexuale cu el.

În urma celor întâmplate, băiatul a fost reținut, iar ulterior a ajuns în fața magistraților care au decis să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. „Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. (…) dispune arestarea preventivă a inculpatului R. A. C. (…), pentru săvârșirea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor (…), pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 03.05.2026, până la data de 01.06.2026 inclusiv”, se arată în soluția pe scurt dată de Judecătoria Sibiu.

Agresorul nu a fost de acord cu măsura, motiv pentru care a contestat-o, cerând să fie arestat la domiciliu sau pus sub control judiciar. Judecătorii nu s-au lăsat înduplecați și și-au menținut poziția.

Evenimentul a șocat întreaga comunitate, localnicii cerând să fie luate măsuri aspre față de copil. Potrivit surselor Ora de Sibiu, având în vedere că agresorul este minor și are 14 ani, există prezumția că nu a avut discernământ la momentul săvârșirii faptei, motiv pentru care urmează să fie supus unei expertize psihiatrice.