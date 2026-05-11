CSC Șelimbăr va juca un ”baraj” de supraviețuire în Liga 2 în dublă manșă cu CS Dinamo, turul urmând să se dispute pe 23 mai, în Capitală, iar returul la Cisnădie, pe 31 mai.

Meciurile din barajul pentru evitarea ultimului loc retrogradabil din Liga 2 dintre ocupantele locurilor 6 în seriile de play-out se dispută în datele de 23 mai, respectiv 31 mai.

Conform programării inițiale a FRH, echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din Grupa A, adică CS Dinamo. Astfel, CSC Șelimbăr va fi gazdă la jocul retur, din 31 mai, când se va decide totul.

Pentru Eugen Beza, tehnicianul ”călăreților roșii”, acesta va fi cel de-al patrulea ”baraj” pe banca tehnică. ”Eu am multe baraje, la Hermannstadt, la Vâlcea, știu ce înseamnă, e alt tip de abordare, va trebuie să dăm totul. Problema e de mental, cum eşti pregătit pentru meciurile acestea, fiecare cât de mult îşi doreşte. Eu am spus-o din vară, este un an dificil. Suntem aproape de linia de final şi trebuie să salvăm echipa”, a declarat Eugen Beza la Metropola TV.

Eugen Beza crede că este un avantaj faptul că returul va fi la Cisnădie. ”Ai susţinerea publicului, spectatorii vor pune presiune pe adversar, mai ales că CS Dinamo nu beneficiază de suporteri, nu este o echipă de tradiţie şi atunci contează foarte mult cum vom gestiona” a mai declarat antrenorul lui CSC 1599 Șelimbăr.

A fost un sezon foarte dificil pentru fotbalul sibian. ”Sora” mai mare a Șelimbărului, FC Hermannstadt tremură și ea pentru supraviețuire în Superliga și speră să ajungă și ea la baraj.