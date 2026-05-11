Pe scurt: Un șofer tânăr a provocat o autotamponare la Slimnic după ce a condus sub influența alcoolului. Polițiștii au deschis o anchetă pentru stabilirea măsurilor legale.

Un tânăr de 21 de ani din Ruși a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea pe DN 14, în localitatea Slimnic, duminică, 10 mai, în jurul orei 21:15.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, incidentul s-a produs la kilometrul 16+800 m, pe direcția Mediaș – Sibiu.

Mașina a părăsit carosabilul și s-a oprit în rigola pentru scurgerea apei pluviale, rezultând doar pagube materiale. Nu au fost raportate victime în urma evenimentului rutier.

“Testarea alcoolscopică a celui aflat la volan a indicat o valoare de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat, tânărul fiind însoțit la o unitate medicală unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.” a transmis IPJ SIBIU

