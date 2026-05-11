Pe scurt: Diana Șoșoacă susține că peste 150 de parlamentari au semnat pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Liderul S.O.S. România invocă încălcarea Constituției și lipsa consultărilor pentru numirea premierului.

Liderul S.O.S. România, Diana-Iovanovici Șoșoacă, a anunțat luni, 11 mai 2026, că deputații formațiunii au început strângerea de semnături în Parlament pentru suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan. Potrivit AGERPRES, până la acest moment, 155 de parlamentari și-au exprimat acordul pentru acest demers.

Într-o conferință de presă organizată la sediul partidului, Șoșoacă a refuzat să precizeze din ce partide provin semnatarii, motivând că „am fost rugați să nu dăm publicității numele persoanelor pentru că deja e foarte mare scandal în partidele respective”.

Șoșoacă a declarat că, în opinia sa, reinstaurarea statului de drept în România presupune și înlăturarea președintelui Nicușor Dan: „Dacă vrem să reinstaurăm statul de drept în România (…) va trebui să ajungem să îl dăm la o parte și pe Nicușor Dan”.

Liderul S.O.S. România a cerut demisia de onoare a șefului statului și a serviciilor secrete. „Parlamentul este ales de români ca să îndeplinească ceea ce poporul român își dorește. (…) 95% dintre români își doresc demiterea lui Nicușor Dan și nu îl recunosc ca președinte. (…) Personal voi sesiza toate instituțiile internaționale ca să știe că poporul român, în cea mai mare parte, nu îl consideră pe Nicușor Dan președintele României”, a afirmat Șoșoacă.

De asemenea, Șoșoacă l-a criticat pe președinte pentru faptul că nu a organizat consultări cu toate partidele parlamentare în vederea numirii unui nou premier și a pledat pentru organizarea de alegeri anticipate.

Silvia Macovei, liderul deputaților S.O.S. România, a explicat că printre motivele invocate pentru suspendarea președintelui se numără „refuzul de a fi mediator și garantul Constituției” și încălcarea Legii fundamentale.