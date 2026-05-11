Pe scurt: Polițiștii au deschis dosar penal după ce au oprit un șofer cu permisul suspendat la Copșa Mică. Descoperă detaliile intervenției.

Un tânăr de 26 de ani, domiciliat în localitatea Cârța, a fost oprit pentru control de polițiștii din Copșa Mică, sâmbătă, 9 mai, în jurul orei 23:50, pe DN 14.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că șoferul avea dreptul de a conduce suspendat.

Autoturismul condus de tânăr circula pe Drumul Național 14, iar polițiștii au efectuat un control de rutină.

“În urma verificărilor efectuate de către polițiști a rezultat faptul că tânărul are dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat.” a transmis IPJ SIBIU

Incidentul de la Copșa Mică vine după alte cazuri similare înregistrate în zonă, unde polițiștii au depistat șoferi fără permis sau cu dreptul de a conduce suspendat. În luna aprilie, un adolescent fără permis a fost oprit de polițiști la Copșa Mică, ceea ce evidențiază atenția sporită a autorităților pentru siguranța rutieră.

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a precizat că verificările în acest caz vor continua până la clarificarea tuturor aspectelor legate de incident.