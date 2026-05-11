Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu participă la International Antalya Theater Festival din Turcia, unde va prezenta spectacolul „Electra”, în regia lui Mihai Măniuțiu, în cadrul unui turneu internațional susținut de Institutul Cultural Român.

Reprezentațiile sunt programate în zilele de 13 și 14 mai 2026, la ora 20:00, la Antalya State Opera and Ballet.

„Electra este un spectacol care poartă în el sufletul unei lumi vechi și fragile, readus astăzi în fața publicului internațional printr-o extraordinară întâlnire între marea tragedie greacă și cântecul viu al Maramureșului. Suntem fericiți să ducem la Antalya această creație profund românească și universală în același timp” – Constantin Chiriac, directorul general al TNRS și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Bazat pe texte de Sofocle și Euripide, spectacolul propune o viziune scenică profund contemporană asupra mitului antic, într-un dialog tulburător între tragedia greacă și muzica tradițională maramureșeană interpretată live de Grupul Iza.

Spectacolul „Electra” a reprezentat România la Expoziția Mondială de anul trecut din Japonia. După vizionarea producției, Comisarul General al Expoziției Mondiale 2025 de la Osaka, Koji Haneda, a mărturisit, într-o intervenție difuzată pe postul public japonez NHK, că nu a văzut niciodată o coadă de aproape 5 kilometri de spectatori care așteptau să obțină un bilet. Acesta a declarat că „Electra” i s-a părut cel mai profund, cel mai emoționant și cel mai reprezentativ spectacol prezentat pe parcursul întregii Expoziții Mondiale din Japonia.