Pe scurt: Furtuni, grindină și temperaturi sub normalul perioadei sunt prognozate în România. Vezi ce zone sunt vizate de codul galben ANM.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de instabilitate atmosferică pentru cea mai mare parte a țării, valabilă de luni, 11 mai 2026, ora 12, până joi, 14 mai, ora 10:00.

Potrivit Mediafax, prognoza include averse, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului, urmate de o răcire accentuată a vremii.

ANM a emis atât o informare meteorologică generală, cât și o atenționare cod galben pentru mai multe regiuni din România. Codul galben intră în vigoare luni, 11 mai, la ora 13 și este valabil până marți, 12 mai, la ora 14.

Zonele vizate vor fi afectate de averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 50–70 km/h și grindină. Cantitățile de apă estimate sunt de 15–25 l/mp, iar izolat pot ajunge la 30–40 l/mp în interval de trei ore.

Informarea meteorologică emisă de ANM

Informarea meteorologică emisă de ANM acoperă perioada luni, 11 mai, ora 12 – joi, 14 mai, ora 10, și vizează cea mai mare parte a țării. În acest interval, se vor semnala averse moderate, descărcări electrice și, pe arii restrânse, grindină.

Cantitățile de apă vor fi de 15–30 l/mp, iar izolat pot depăși 40–50 l/mp. Vântul va avea intensificări locale, cu viteze de 45–50 km/h.

Conform ANM,marți, 12 mai, temperaturile vor scădea accentuat în vestul și nord-vestul țării, iar miercuri, 13 mai, răcirea se va extinde în restul teritoriului. Vremea va deveni mai rece decât normalul perioadei.

În noaptea de miercuri spre joi, 13/14 mai, în zona montană înaltă sunt prognozate precipitații mixte.

Detalii suplimentare despre zilele cu ploi puternice și frig pot fi consultate în arhiva noastră.