Pe scurt: Copiii din Sibiu pot vedea șase scurtmetraje de animație din toată lumea, fără dialoguri, la Teatrul Gong, cu sesiuni Q&A și bilete la preț unic.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu organizează un program special de scurtmetraje de animație pentru copii cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului.

Potrivit informațiilor transmise de instituție, proiecțiile vor avea loc duminică, 31 mai și luni, 1 iunie, de la ora 11:00, în sala de la parterul teatrului. Evenimentul este dedicat atât copiilor, cât și familiilor, și se desfășoară în contextul weekendului prelungit de Rusalii.

Selecția de scurtmetraje, intitulată „Planeta copiilor: scurtmetraje de animație pentru copii”, reunește șase filme din Franța, Chile, Uruguay, Spania, Slovacia, Croația, Bulgaria și Portugalia. Proiecțiile durează aproximativ 48 de minute și sunt accesibile tuturor vârstelor, fiind non-verbale sau cu foarte puține cuvinte. Temele abordate includ prietenia, curajul, natura și bucuria vacanțelor în familie.

„Pentru a sărbători un weekend special dedicat atât copiilor, cât și Rusaliilor, am pregătit o selecție specială de scurtmetraje de animație din întreaga lume, reunite într-un program care vorbește despre prietenie, curaj, natură și bucuria vacanțelor în familie. Totodată, la finalul fiecărui eveniment sunt programate sesiuni Q&A (întrebări și răspunsuri), astfel încât să asigurăm un dialog creativ și o experiență prelungită în formarea publicului de teatru și film. Aceste sesiuni vor fi moderate de Ligia Soare, una dintre cele mai cunoscute și experimentate traducătoare de filme din România, selecția filmelor din program fiind curatoriată de Animest.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

Programul debutează cu „Capibare” (Franța, Chile, Uruguay, 2024, regia Alfredo Soferguit, 10 min 30 sec), o poveste despre o familie de capibare care își caută adăpost și învață să câștige încrederea celor din jur.

„Ace” aduce în prim-plan un câine-ghid care devine eroul unei situații-limită, ilustrând legătura dintre oameni și animale. „Linia critică, poluarea!” (Spania, 2020, regia Vicente Mallols, 4 min) tratează tema protejării mediului cu umor, prezentând un pește care oferă o lecție despre consecințele poluării. „Tuurngait” (Franța, 2011, regia Benjamin Flouw și alții, 6 min 30 sec) propune o aventură arctică inspirată din mitologia inuită.

„Băiatul care-și ștergea pupicii” (Bulgaria-Portugalia, 2025, regia Radostina Neykova, Fernando Galrito, 9 min 50 sec) explorează nevoia de afecțiune și modul în care copiii își exprimă limitele. Selecția se încheie cu „Bun venit, vară!” (Slovacia, Croația, Franța, 2024, regia Veronika Zacharová, Martin Smatana, 11 min), o animație despre vacanțele în familie și importanța oamenilor dragi.

Filmele sunt prezentate fără dialoguri, ceea ce le face accesibile tuturor spectatorilor, indiferent de limbă sau vârstă. Organizatorii subliniază că animația este un limbaj universal, capabil să transmită emoție, umor și reflecție.

Prețul unui bilet este de 10 lei, tarif unic. Biletele pot fi achiziționate online pe teatrulgong.ro sau de la sediul Teatrului Gong, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între 10:00 – 18:00 și duminica între 10:00 – 14:00. Detalii suplimentare despre bilete și condițiile de modificare a biletelor flexibile sunt disponibile în regulamentul afișat pe site-ul teatrului.

