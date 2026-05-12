Un accident de circulație s-a produs pe DJ 106 G, în apropierea localității Dobârca. O cifa cu beton s-a răsturnat pe carosabil.

Cifa care transporta beton s-a răsturnat pe drum. „Din primele cercetări efectuate de către polițiștii rutieri a reieșit faptul că, în timp ce conducea o autoutilitară pe DJ 106 G, având direcția de deplasare spre localitatea Poiana Sibiului, un bărbat în vârstă de 33 de ani, din județul Alba, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și s-ar fi răsturnat pe partea carosabilă”, a transmis Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Bărbatul a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale. „La fața locului echipajul SMURD a acordat îngrijiri medicale unui bărbat în vârstă de 33 de ani. Acesta a fost transportat la UPU Sibiu cu multiple contuzii și escoriații, conștient”, a precizat Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier. Traficul în acest moment se desfășoară alternativ.