După ce antrenorul Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la FC Hermannstadt la finalul sezonului, acționarii clubului de pe malul Cibinului i-au dat replica.

Dupa 2-2 cu Metaloglobus, Dorinel Munteanu și-a anunțat public plecarea de la echipă în vară, indiferent dacă echipa rămâne sau nu în Superliga.

Acționarul clubului sibian, Claudiu Rotar nu a părut prea impresionat de anunțul tehnicianului. ”Ce pot să fac? Înseamnă că acolo ceva se întâmplă la echipă de și-a anunțat plecarea, ori a scăpat vestiarul de sub control… el știe. Acum o săptămână îmi spunea că face echipă puternică pentru anul viitor. La cum am jucat… ne surprinde orice în ziua de azi” a replicat ironic Claudiu Rotar la Digi Sport. Cine a susținut venirea lui Dorinel Munteanu la Sibiu trebuie însă acum să își asume tot mai probabila retrogradare a echipei.

Niculae: ”Ne facem de rușine”

În ciuda poziției pe care a ocupat-o în acest sezon, președintele lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae nu înțelege nici el declinul echipei. ”Nu știu ce se întâmplă… Mai sunt câteva meciuri și sper să prindem locul acela de baraj. Acolo trebuie să dăm totul! Ne facem de rușine!”, a declarat și Daniel Niculae, la finalul jocului de la Clinceni.

FC Hermannstadt nu mai este la mâna sa în ultima etapă de play-out. Slobozia și Hermannstadt sunt la egalitate de puncte, iar ialomițenii sunt avantajați la primul criteriu de departajare. Slobozia are meci pe teren propriu cu UTA și dacă câștigă, merge la baraj. FC Hermannstadt va juca pe ”Municipal” cu FCSB și are nevoie să obțină un rezultat mai bun decât al Unirii Sloboziei cu UTA.

Unirea Slobozia nu a primit licența deoarece nu a îndeplinit punctajul minim acordat pentru condițiile de la Academia de Copii și Juniori și a mers la TAS, care va da o decizie definitivă.