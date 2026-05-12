Amenajarea celui de-al doilea centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar din zona Gușterița – Dealul Dăii avansează într-un ritm alert.

Cetățenii vor putea aduce aici diverse tipuri de deșeuri care nu pot fi depozitate în pubelele de acasă sau pe platformele destinate blocurilor.

Potrivit autorităților, lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de 93%. Până în prezent, a fost realizată platforma pentru primirea deșeurilor și aceasta a fost dotată cu containere dedicate mai multor categorii de deșeuri.

De asemenea, au fost amenajate două platforme pentru depozitare.

În cadrul proiectului a fost construită și hala de procesare a deșeurilor, care include un atelier pentru dezmembrări și reparații, precum și un spațiu destinat prezentării produselor recondiționate.

Totodată, în locație au fost amplasate trei containere administrative, unde vor funcționa cântarul și laboratorul de analize. Cântarul auto a fost deja montat, iar utilajele necesare manipulării deșeurilor în cadrul centrului au fost recepționate.

Până la finalul lunii mai urmează să fie finalizate lucrările de împrejmuire, amenajarea spațiului verde, montarea porților de acces și livrarea dotărilor necesare pentru hala de procesare și laborator.