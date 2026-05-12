Pe scurt: Vremea se răcește și aduce ploi peste normal în multe zone ale țării. Vezi cum evoluează temperaturile și precipitațiile până la începutul lunii iunie.

Temperaturile scad sub media obișnuită și precipitațiile devin mai frecvente în România, potrivit Digi24, care citează estimările actualizate ale Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru perioada 11 mai – 8 iunie 2026.

Săptămâna 11–18 mai aduce valori termice mai coborâte decât cele normale, în special în regiunile vestice și sud-vestice, iar ploile vor fi mai abundente decât de obicei în vest, nord-vest, sud și local în centru și la munte. În schimb, nord-estul țării va avea precipitații sub media perioadei.

ANM precizează că regimul pluviometric va fi excedentar în vest, nord-vest, sud și local în centru și la munte, dar deficitar în nord-est. Aceste prognoze vin după ce meteorologii au emis avertizări de furtuni, grindină și răcire bruscă pentru mai multe regiuni.

În săptămâna 18–25 mai, temperaturile medii revin la valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Precipitațiile vor fi însă peste medie în jumătatea estică, dar sub medie în vest, sud-vest și nord-vest.

Intervalul 25 mai – 1 iunie aduce temperaturi medii apropiate de normal, cu posibilitatea unor valori ușor mai ridicate în sud-vest. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în sud-vest, iar în restul țării se va menține în general la nivelul obișnuit pentru această perioadă.

Pentru săptămâna 1–8 iunie, mediile valorilor termice se mențin la niveluri normale pe întreg teritoriul României. Precipitațiile vor fi local deficitare în nord-vest, iar în restul regiunilor se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Estimările meteorologice pentru cele patru săptămâni sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și se bazează pe media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de perioada 2006–2025. ANM subliniază că aceste prognoze nu includ fenomenele extreme cu durată scurtă de manifestare.

În contextul acestor prognoze, meteorologii avertizează că urmează zile cu ploi puternice și frig în mai multe regiuni ale țării.