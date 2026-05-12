Pe scurt: Programul Casa Verde Fotovoltaice dispare din bugetul AFM, iar banii ajung la proiecte pentru primării. Asociația Prosumatorilor critică decizia și cere reintroducerea finanțării pentru energie verde.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a eliminat programul Casa Verde Fotovoltaice din bugetul pentru anul 2026, iar fondurile alocate au fost transferate către proiecte de apă-canal destinate primăriilor, a anunțat marți, 12 mai 2026, Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE), potrivit Mediafax.

Dan Pîrșan, președintele APCE, a declarat că, sub conducerea ministrei Diana Buzoianu, AFM elimină pentru al doilea an consecutiv singurul program care a redus efectiv facturile la energie ale românilor. Programul Casa Verde Fotovoltaice a adus beneficii financiare lunare pentru peste o sută de mii de familii și a stimulat producția de energie verde la nivel de gospodărie, însă a fost eliminat „ca și cum n-ar fi existat niciodată”, a transmis APCE.

Potrivit asociației, întregul buget al programului, în valoare de 1,5 miliarde de lei, a fost transferat către un program de sprijin pentru primari, destinat proiectelor de apă-canal. Dan Pîrșan a precizat că această sumă este nesemnificativă pentru astfel de proiecte de infrastructură și a avertizat că AFM riscă să finanțeze un nou program, denumit „Anghel Saligny 2”.

APCE atrage atenția că România se află pe ultimele locuri în Europa la stocarea energiei, este dependentă energetic în intervalele de vârf de consum și nu dispune de suficiente capacități moderne de producție și stocare. În acest context, bugetul alocat pentru bateriile prosumatorilor este de doar 400 milioane de lei, sumă considerată insuficientă de asociație.

De asemenea, APCE critică bugetul de 250 milioane de lei pentru împăduriri, în condițiile în care România a beneficiat prin PNRR de aproximativ 730 milioane de euro pentru acest domeniu.

Asociația subliniază că, la nivel european, soluțiile pentru reducerea facturilor și creșterea independenței energetice sunt reprezentate de fotovoltaice, prosumatori, stocare și comunități de energie. APCE notează că vânzarea panourilor fotovoltaice s-a dublat în Europa după declanșarea războiului din Golf. În România, panourile fotovoltaice devin o alegere tot mai frecventă în 2026.

APCE solicită majorarea bugetului pentru baterii cu cel puțin 50%, reintroducerea programului Casa Verde Fotovoltaice, schimbarea sistemului de atribuire pentru ambele programe și creșterea gradului de participare al beneficiarilor la 30%, pentru a permite accesul unui număr mai mare de români la aceste programe.