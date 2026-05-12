Pe scurt: Alexandru Chipciu vede sezonul ca fiind unul istoric pentru U Cluj, cu echipa calificată în finala Cupei României și în lupta pentru campionat. Finala cu Universitatea Craiova se joacă miercuri, 13 mai, la Sibiu.

Căpitanul Universității Cluj, Alexandru Chipciu, a declarat marți, 12 mai 2026, într-o conferință de presă organizată înaintea finalei Cupei României la fotbal cu Universitatea Craiova, că acest sezon ar putea fi cel mai important din istoria clubului. Potrivit AGERPRES, Chipciu a subliniat că Universitatea Cluj are șanse reale atât la trofeul Cupei, cât și la câștigarea campionatului.

„Suntem apropiați de nivelul celor de la Craiova și cred că va fi un meci echilibrat, așa cum a fost și în campionat. Suntem amândouă pe primele locuri ale clasamentului și cred că de mult timp nu s-a mai întâmplat asta. Adică echipele care se bat la campionat să se întâlnească și în finala Cupei. Este și un motiv de mândrie pentru aceste două echipe, înseamnă că sunt cele mai bune sezonul ăsta. Pentru un suporter al Universității Cluj săptămâna asta e cea mai fericită din viața lui. Ar putea fi cel mai important an din istoria clubului Universitatea. Pe noi asta ne entuziasmează”, a declarat Chipciu.

El a adăugat că nici suporterii, nici el nu se așteptau la o astfel de performanță când a venit la U Cluj: „Nici suporterii, dar nici eu când am venit la ‘U’ Cluj nu credeam că voi fi în situația actuală, în finala Cupei și în primele două locuri în campionat. Sperăm să și punem mâna pe un trofeu. Acum cel mai important e Cupa României. Noi ne dorim să luptăm pentru ambele trofee, să fim competitivi. Asta pot să promit suporterilor, că în aceste două meciuri cu Craiova ne vom vinde pielea foarte scump. Primul pas e Cupa României, apoi ne gândim și la campionat. Fiind diferențe mici între cele două echipe, toate scenariile sunt posibile în finală. Știm că Universitatea Craiova este o echipă foarte solidă și puternică.”

Finala Cupei României, ediția 2025-2026, dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj este programată miercuri, 13 mai 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu. Evenimentul atrage atenția nu doar prin miza trofeului, ci și prin faptul că ambele echipe sunt implicate în lupta pentru titlul de campioană, o situație rar întâlnită în fotbalul românesc.

Atmosfera din Sibiu se anunță una deosebită, cu suporteri veniți din ambele orașe pentru a susține echipele favorite. În oraș au fost anunțate restricții de trafic și măsuri speciale de ordine publică pentru buna desfășurare a finalei.

Trofeul Cupei României a ajuns deja la Sibiu, iar orașul găzduiește o serie de activități dedicate acestui eveniment, inclusiv expoziții și întâlniri cu suporterii. Detalii despre traseul trofeului și imagini spectaculoase din centrul orașului pot fi găsite în materialul Trofeul ”Cupa României” a ajuns la Sibiu.

Partida dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj va decide nu doar câștigătoarea Cupei României, ci ar putea marca și un moment de referință în istoria ambelor cluburi, având în vedere parcursul lor din acest sezon.