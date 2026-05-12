Într-un domeniu medical aflat într-o continuă dezvoltare tehnologică, urologia a devenit una dintre cele mai moderne și performante specialități chirurgicale.
Clinica de Urologie Sibiu se remarcă prin profesionalism, experiență și dotări de ultimă generație, oferind pacienților tratamente moderne, minim invazive și soluții personalizate pentru afecțiunile aparatului urinar și uro-genital.
Prin utilizarea tehnicilor laparoscopice 3D, a chirurgiei endoscopice și a echipamentelor medicale performante, echipa clinicii realizează intervenții cu recuperare rapidă, durere postoperatorie redusă și perioade scurte de spitalizare. Cu o adresabilitate națională și o activitate medicală intensă, Clinica de Urologie Sibiu a devenit unul dintre centrele urologice de referință din România.
Echipa medicală este formată din specialiști cu experiență vastă în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor urologice:
- Prof. Univ. Dr. Hașegan Adrian-Gheorghe – șef clinică, medic primar urolog
- Asist. Univ. Dr. Mihai Ionela – medic primar urolog
- Prof. Univ. Dr. Grigore Nicolae – medic primar urolog
- Dr. Tohati Marcel Tiberiu – doctor în științe medicale, medic primar urolog
- Dr. Bumbulut Bogdan – medic primar urolog
- As. PL Pr. Dinea Ruxandra-Mădălina – asistent medical șef
Activitatea clinicii este susținută de:
- 5 medici chirurgi urologi
- 2 medici anesteziști
- 9 medici rezidenți
- 15 asistente medicale
- 12 infirmiere
Clinica dispune de 48 de paturi și 3 săli moderne de operație, oferind anual servicii medicale pentru aproximativ 8.500 de pacienți în ambulator, 2.500 de pacienți internați și realizând circa 1.700 de intervenții chirurgicale. Peste jumătate dintre pacienți provin din alte județe, aspect care confirmă reputația și nivelul ridicat al actului medical oferit la Sibiu.
Gama de afecțiuni tratate
Clinica de Urologie Sibiu oferă tratamente moderne pentru o gamă extinsă de afecțiuni:
- tratamentul uro-oncologic minim invaziv și clasic
- tumori renale
- tumori de căi urinare
- tumori vezicale superficiale și infiltrative
- cancer de prostată
- tumori testiculare
- tumori peniene
- chirurgia malformațiilor uro-genitale la adulți și copii
- tratamentul litiazei urinare
- intervenții minim invazive și clasice pentru calculi renali, ureterali și vezicali
- tratamentul incontinenței urinare de efort
- tratamentul prolapsului urogenital și corectarea tulburărilor de statică pelvină
Dotări moderne și tehnologie avansată
Performanța medicală este susținută de echipamente moderne și tehnologii de ultimă generație:
- sistem laparoscopic urologic performant
- turn și truse de chirurgie laparoscopică 3D
- aparat de litotriție extracorporeală Storz
- ecograf de înaltă performanță pentru biopsii prostatice Fusion RMN
- ecografe pentru examinări, nefrostomii și biopsii
- instrumentar pentru chirurgie clasică
- truse operatorii pentru intervenții endoscopice joase și înalte
- ureteroscop semirigid și flexibil
- dispozitiv pentru biopsii prostatice ghidate ecografic
- laser chirurgical pentru litotriție și chirurgie minim invazivă
- aparat Roentgen utilizat intraoperator
Aceste dotări permit realizarea unor intervenții precise, sigure și eficiente, cu beneficii importante pentru pacienți: recuperare rapidă, durere postoperatorie redusă, spitalizare scurtă și reducerea costurilor medicale.
Cercetare și dezvoltare medicală
Colectivul Clinicii de Urologie Sibiu desfășoară permanent activități de cercetare științifică și pregătire profesională, contribuind la dezvoltarea tratamentelor moderne în urologie.
Printre principalele direcții de cercetare se numără:
- tratamentul complementar al cancerului renal metastazat
- tratamentul complementar al cancerului vezical
- tratamentul modern al cancerului de prostată
- tratamentul și profilaxia infecțiilor urinare
- tratamentul sindromului de vezică hiperactivă
- tratamentul modern al adenomului de prostată
- tratamentul minim invaziv al incontinenței urinare și prolapsului urogenital
Prin experiența echipei medicale, complexitatea intervențiilor realizate și dotările moderne, Clinica de Urologie Sibiu oferă standarde medicale la nivel european și soluții eficiente pentru cele mai complexe afecțiuni urologice.
Performanța, inovația și medicina centrată pe pacient transformă clinica într-un reper al excelenței medicale și într-un centru de încredere pentru pacienți din întreaga țară.
Dezvoltarea continuă a Clinicii de Urologie Sibiu și modernizarea serviciilor medicale sunt susținute prin implicarea și sprijinul constant al Consiliul Județean Sibiu, partener esențial în investițiile dedicate performanței medicale și creșterii calității actului medical pentru comunitate.
