Fanii celor două finaliste în Cupa României, U Craiova și U Cluj au anunțat marți ultimele detalii privind deplasarea la Sibiu.

Stadionul Municipal din Sibiu se anunță plin ochi la finala Cupei de miercuri (ora 20.00), dintre Universitatea Craiova și U Cluj.

Fiecare echipă a primit câte o peluză pentru galerii, în timp ce restul biletelor au fost extrem de căutate și s-au epuizat în câteva minute.

Fanii celor două echipe au pus la punct ultimele detalii ale deplasării la Sibiu, iar în centrul orașului va fi risc maxim. Suporterii de la U Cluj au ca punct de întâlnire Piața Mare, iar suporterii olteni Piața Mică, la doar 100 de metri distanță.

Comercializarea băuturilor alcoolice va fi interzisă în localurile din apropierea Stadionului Municipal Sibiu, miercuri, 13 mai, între orele 11.00 și 23.00, în conformitate cu legislația în vigoare.

Oltenii vin cu trenul

Peluza Nord Craiova a aunțat modul de organizare al fanilor olteni, car se vor aduna în Piața Mică din centrul Municipiului.

Programul zilei de miercuri:

𝟭𝟬:𝟬𝟬: Adunarea la Gara Craiova.

𝟭𝟬:𝟰𝟳: Plecarea spre Sibiu.

Trenul are următoarele opriri: 𝟭𝟭:𝟭𝟳: Balș 𝟭𝟭:𝟯𝟬: Piatra-Olt 𝟭𝟮:𝟬𝟭: Drăgășani 𝟭𝟮:𝟰𝟳: Râmnicu Vâlcea

𝟭𝟱:𝟬𝟱: Sosirea în Gara Sibiu, de unde plecăm spre Piața Mică, locul de adunare al tuturor suporterilor olteni.

𝟭𝟴:𝟬𝟬 – 𝟭𝟴:𝟯𝟬: Plecarea spre stadion.

Întoarcerea cu trenul se face imediat după finalul meciului, indiferent dacă acesta se termină după 90 de minute sau după prelungiri și lovituri de departajare” se arată pe pagina suporterilor Universității Craiova.

Clujenii vin cu mașinile

Fanii lui ”U” Cluj vor face deplasarea cu mașinile din Florești, plecarea fiind programată la 12.30. Ei vor ocupa terasele din Piața Mare din Sibiu.

”Miercuri vom ocupa Piața Mare din Sibiu începând cu ora 10:00, unde ne vom încălzi vocile. În jurul orei 17:30-18:00, pornim spre stadion grupați în corteo. Pregătiți-vă eșarfele, fularele, steagurile și mai ales vocile!” se arată pe pagina fanilor ardeleni.

Trafic restricționat în zona stadionului

Din cauza interesului ridicat pentru această partidă și pentru a asigura siguranța spectatorilor și a galeriilor, traficul rutier va fi închis pe mai multe străzi din apropierea stadionului.

Astfel, circulația va fi restricționată pe străzile Rennes, Școala de Înot, N. Olahus, O. Goga (între str. N. Olahus și str. A. Vlahuță) și Aurel Vlaicu, în intervalul 18.00–20.00 și timp de 45 de minute după finalul meciului.

Inspectoratul de Jandarmerie și Poliția Rutieră pot miercuri să aplice închideri punctuale de trafic pe traseele de deplasare ale galeriilor dinspre zona centrală și Gara Sibiu către stadion, între orele 17.00 – 20.00.