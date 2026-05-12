Pe scurt: Vremea se răcește brusc, cu vânt puternic, grindină și ninsori pe creste. Vezi ce județe sunt afectate de avertizările ANM.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări meteorologice cod galben valabile în perioada 12–14 mai, potrivit Mediafax.

Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii în toată țara, cu vijelii cu rafale de până la 90 km/h, grindină, averse torențiale și ninsori pe crestele montane.

Prima avertizare cod galben este valabilă marți, 12 mai, între orele 10:00 și 22:00. Zonele afectate sunt Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, precum și zona de munte. ANM prognozează intensificări ale vântului cu rafale de 50–60 km/h, iar izolat, rafalele pot atinge 70–90 km/h. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 15–20 l/mp în intervale scurte, iar izolat, acumulările pot depăși 30–40 l/mp.

A doua avertizare ANM este valabilă de marți, 12 mai, ora 22:00, până miercuri, 13 mai, ora 10:00. În acest interval, vântul va sufla puternic în Crișana, Banat, Oltenia, vestul și centrul Munteniei, sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei, cu rafale de 50–70 km/h și, izolat, până la 80 km/h.

A treia avertizare vizează intervalul miercuri, 13 mai, între orele 10:00 și 22:00, pentru Oltenia, vestul și sudul Munteniei și sudul Dobrogei. Vântul va sufla în rafale de 50–70 km/h, izolat până la 80 km/h.

Potrivit ANM, răcirea accentuată a vremii începe marți, 12 mai, în vestul și nord-vestul țării, urmând ca vremea rece să se extindă treptat în restul teritoriului. Pe crestele montane sunt prognozate lapoviță și ninsoare.

