Eliza Suciu, o elevă a Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu a obținut premiul al III-lea și Premiul Special pentru abordarea creativă a subiectelor de la proba scrisă demonstrată în cadrul Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viață”, desfășurată la Bacău.

Olimpiada Națională de Lectură ca Abilitate de Viață a reunit elevi din întreaga țară, competiția fiind organizată pe două niveluri: clasele V-VI și clasele VII-VIII. Județul Sibiu a fost reprezentat de două eleve de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”: Anastasia Maria Jeder și Eliza Maria Suciu, ambele pregătite de profesoara Maria-Daniela Pănăzan Lőrinczi.

La etapa națională, concurenții au susținut o probă scrisă de trei ore și o probă orală bazată pe analiza unor opere literare. Pentru nivelul al doilea, elevii au avut de studiat volumul „Călătoriile lui Gulliver”, de Jonathan Swift.

Performanță obținută după săptămâni intense de pregătire

Participarea Elizei Maria Suciu a fost cu atât mai dificilă cu cât titlurile pentru concurs au fost anunțate cu doar trei săptămâni înainte de competiție. În plus, o parte din această perioadă eleva a petrecut-o la Cluj-Napoca, unde participa la Olimpiada de Limba și Literatura Română.

Cu toate acestea, eleva sibiană a reușit să obțină unul dintre cele mai bune rezultate din țară: 96,5 puncte la proba scrisă și 100 de puncte la proba orală. Eliza s-a clasat la egalitate cu ocupantul locului al doilea, fiind departajată la o diferență extrem de mică.

Pe lângă Premiul al III-lea, aceasta a primit și Premiul Special acordat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru „abordarea creativă și inedită a subiectelor de la proba scrisă”.

Conducerea colegiului: „Un exemplu de muncă”

Reprezentanții Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” spun că rezultatele obținute aduc încă o dată prestigiu școlii.

„Ne bucurăm că printre elevii premiați se află și eleva Suciu Maria Eliza, din clasa a VIII-a, un exemplu de muncă, ambiție și pasiune pentru excelență. Reușitele elevilor noștri demonstrează că perseverența și dedicarea sunt răsplătite prin rezultate deosebite”, a transmis profesoara Gabriela Săndulescu.

Eliza: „Bacăul mi-a oferit și ceva mai valoros decât un premiu”

Pentru Eliza, olimpiada a însemnat mai mult decât o competiție școlară. „Olimpiada Națională de Lectură ca Abilitate de Viață nu a fost doar încă o competiție, ci ultimul vers al unei călătorii gimnaziale țesute din emoție, nopți de studiu, speranță și iubire pentru limba și literatura română”, a mărturisit eleva.

Aceasta spune că premiul obținut reprezintă împlinirea unei promisiuni făcute încă din clasa a VI-a, când a urcat pentru prima dată pe podiumul unei olimpiade naționale. „Anul acesta, pe lângă premiul care m-a situat pe podiumul național, mi-a fost remarcat și talentul pentru interpretare și creativitate artistică prin câștigarea premiului special de creație literară”, a adăugat Eliza.

Eleva a vorbit și despre prieteniile legate la Bacău. „Am reușit să cunosc olimpici din alte județe, oameni uniți de aceeași pasiune pentru literatură. Între emoțiile probelor și nopțile aproape nedormite, s-au creat prietenii și amintiri pe care le voi păstra mult timp”, a mai spus eleva.

Profesor coordonator: „Este un copil cu mentalitate de învingător”

Profesoara Maria-Daniela Pănăzan Lőrinczi, coordonatoarea elevelor participante, spune că Eliza s-a remarcat în toți anii de gimnaziu prin pasiunea pentru lectură și performanțele constante la concursuri. „Eliza a fost în toți cei patru ani de gimnaziu o cititoare fidelă, dovedind dragoste de carte și bucuria lecturii. Este un copil cu mentalitate de învingător, care a muncit enorm și pentru care participarea la etapele naționale a fost întotdeauna o datorie de onoare”, a declarat profesoara.

Aceasta a subliniat și faptul că eleva este laureată la mai multe concursuri literare și a fost premiată inclusiv la Gala laureaților Cenaclului „Iustin Panța” al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu.

Totodată, profesoara a apreciat și prestația Anastasiei Maria Jeder, aflată la prima participare națională. „Pasiunea pentru lectură și bucuria de a împărtăși sensurile profunde ale cărților sunt, poate, cele mai frumoase premii pe care le-au obținut”, a spus profesoara.