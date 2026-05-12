Mijlocașul lui FC Hermannstadt, Eduard Florescu s-a accidentat grav luni, în meciul de la Clinceni cu Metaloglobus și nu va mai putea evolua în acest sezon pentru sibieni.

În prima repriză a meciului Metaloglobus – FC Hermannstadt, Eduard Florescu (28 ani) a încercat să-l deposedeze din spate pe jucătorul de la Metaloglobus, Robert Neacșu.

Jucătorul sibienilor a pus piciorul în fața adversarului, încercând să devieze balonul, dar a suferit o accidentare urâtă.

Piciorul lui Florescu s-a îndoit spre exterior, iar mijocașul lui FC Hermannstadt s-a prăbușit imediat la pământ, acuzând dureri foarte mari. Mijlocașul a părăsit terenul ajutat de doi membri din staff-ul sibienilor, fiind înlocuit cu Aflana.

Florescu este suspect de ruptură de ligamente, dar un diagnostic exact se va cunoaște după efectuarea unui RMN. Există speranțe să fie vorba doar de o entorsă la genunchi, caz în care jucătorul va sta oricum minim 1-2 luni.

Recent, sibienii l-au mai pierdut pe juniorul Bîrstan, care a suferit o ruptură de ligamente.

FC Hermannstadt suferă mult în linia mediană, unde Ivanov a părăsit echipa, iar Kujabi și Florescu sunt accidentați.

Zargary și Albu au rămas singurele soluții în linia mediană, unde a fost mutat și Balaure, în lipsă de soluții.

FC Hermannstadt va juca luni pe ”Municipal” ultimul meci din play-out, cel cu FCSB, în care are nevoie de un succes pentru a mai spera să devanseze pe Slobozia. Ialomițenii sunt însă la mâna lor și își asigură sportiv locul la baraj dacă câștigă cu UTA.