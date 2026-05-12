Rămasă fără licență pentru sezonul viitor al Superligii, rivala lui FC Hermannstadt, Unirea Slobozia a mers la TAS, care va da o decizie în regim de urgență.

Unirea Slobozia este la mâna ei din punct de vedere sportiv în ultima etapă de play-out, când joacă pe teren propriu cu UTA, iar un succes o duce la baraj din punct de vedere sportiv. Federația de Fotbal i-a respins însă licența, pentru că nu a îndeplinit criteriile referitoare la Academia de Copii și Juniori, iar clubul ialomițean a ajuns la TAS.

Instanța supremă în litigii sportive, TAS va judeca în regim de urgență și va da un verdict până cel târziu marțea viitoare, după ultima etapă din sezonul regulat. În mod normal, însă, TAS nu schimbă decizia FRF.

Ultima etapă din play-out se va juca luni seară, la aceeași oră, când se dispută meciurile Unirea Slobozia – UTA și FC Hermannstadt – FCSB. Astfel, decizia TAS va fi anunțată în mod normal marți, pentru a nu influența jocurile de luni, din ultima rundă.

Dorinel Munteanu a scăpat ”porumbelul”

După un chinuit 2-2 la Metaloglobus, FC Hermannstadt nu mai este la mâna ei din punct de vedere sportiv. Antrenorul sibienilor, Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea la finalul sezonului, dar a anunțat public că ”rămân pentru ultimele trei meciuri, să salvez echipa”, deși din play-out mai e o singură etapă.

Declarația sa a inflamat spiritele la Slobozia, unde fostul antrenor de la Șelimbăr, Claudiu Niculescu i-a dat replica. ”Nu am înțeles declarația lui Dorinel, că mai are trei meciuri. Eu știu că toate echipele mai au un meci, în ultima etapă, poate știe el mai multe”, a spus antrenorul Sloboziei.

Dacă Slobozia nu va întoarce decizia la TAS, FC Hermannstadt merge la baraj cu ocupanta locului 3 din Liga 2, cel mai probabil FC Voluntari. Jocul sibienilor dezamăgește însă în ultima vreme, astfel că și eventualul duel cu ilfovenii se anunță unul foarte echilibrat.