O casă din Șura Mică a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii au intervenit pentru a stinge incendiul.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Forțele au fost suplimentate cu încă o autospecială de stingere, astfel în aceste momente la fața locului acționează trei autospeciale de stingere, împreună cu celalalte forțe alocate.

Incendiul se manifestă la nivelul podului și la acoperișul casei, generalizat, pe o suprafață de aproximativ 200 de mp. Se lucrează pentru limitare extinderii incendiului și pentru stingere.

În acest moment, nu sunt victime.

UPDATE

ISU Sibiu a intervenit de urgență în localitatea Șură Mică pentru stingerea unui incendiu.

„La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere, o autocisternă, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD. Din primele informații incendiul se manifestă la acoperișul unui imobil”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Misiunea este în desfășurare. Revenim cu detalii.