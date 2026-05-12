Pe scurt: Află ce fructe și legume au cele mai multe pesticide și cum poți să reduci riscul, fără să renunți la ele din alimentație.

Nu toate fructele și legumele rețin pesticide în aceeași măsură, iar coaja subțire, textura sau tratamentele post-recoltare pot duce la acumularea unor cantități mai mari de reziduuri.

Potrivit Mediafax, Environmental Working Group publică anual lista „Dirty Dozen”, care evidențiază alimentele cu cele mai ridicate niveluri de pesticide. Nutriționiștii consultați explică ce măsuri pot fi luate pentru a reduce expunerea, fără a elimina aceste produse din dietă.

Spanacul, kale și frunzele de muștar au cele mai multe reziduuri de pesticide

Spanacul crud conține mai multe reziduuri de pesticide pe unitate de greutate decât orice alt aliment testat. Varianta congelată este o alternativă accesibilă, cu expunere mai redusă și valoare nutritivă similară. Pentru spanacul convențional, se recomandă clătirea temeinică, cu excepția celui pre-spălat, care nu trebuie spălat din nou pentru a evita contaminarea cu bacterii.

Peste 50% din probele de kale testate conțineau un pesticid posibil cancerigen. Varza crețată și frunzele de muștar se află în același grup de risc. Pentru reducerea expunerii, se recomandă îndepărtarea frunzelor exterioare și spălarea atentă. O alternativă eficientă este rotația cu legume din lista „Clean Fifteen”, precum varza albă.

Căpșunile, strugurii, merele și alte fructe cu risc ridicat de pesticide

Americanul mediu consumă aproximativ opt livre de căpșuni proaspete pe an, ceea ce crește expunerea la diverse pesticide. Varianta ecologică congelată este mai ieftină și la fel de nutritivă. Fructele de pădure proaspete trebuie spălate chiar înainte de consum și pot fi alternate cu fructe cu reziduuri mai mici, precum bananele sau kiwi.

Strugurii, având coajă subțire și ciorchini, sunt greu de curățat complet. Se recomandă clătirea riguroasă și alternarea cu fructe cu reziduuri mai mici. Produsele organice de marcă proprie de la retailerii economici pot fi o alegere bună.

Nectarinele și piersicile rețin pesticide prin coaja delicată. Clătirea temeinică este minimul recomandat, iar înmuierea în apă cu bicarbonat de sodiu sau oțet poate fi mai eficientă decât simpla clătire, deși nicio metodă nu elimină complet reziduurile.

Cireșele pot avea reziduuri de pesticide care pot fi reduse prin fierbere, opărire sau prăjire rapidă, însă aceste metode reduc și o parte din nutrienți. Pentru consumul proaspăt, se recomandă clătirea sub jet de apă. Prețul cireșelor a fost subiect de interes și în piețele locale, după cum arată și scăderea prețului la cireșe în Piața Cibin.

Merele sunt stropite cu substanțe chimice după recoltare. Curățarea cojii reduce semnificativ conținutul de pesticide, dar elimină și fibre, vitamine și antioxidanți. Pentru consumul cu coajă, se recomandă înmuierea în bicarbonat de sodiu sau oțet și frecarea ușoară.

Murele, fiind poroase, rețin constant reziduuri multiple de pesticide. O înmuiere rapidă în bicarbonat de sodiu și apă (aproximativ o linguriță la o cană de apă) descompune o parte din reziduurile de la suprafață mai eficient decât apa simplă.

Perele concentrează reziduuri de pesticide pe coajă. Curățarea este cea mai simplă metodă de reducere a expunerii, mai ales când sunt folosite pentru coacere sau sosuri. Pentru consumul crud, clătirea cu bicarbonat de sodiu sau utilizarea unei perii pentru fructe este mai eficientă decât simpla clătire.

Cartofii absorb pesticide atât din sol, cât și din tratamentele post-recoltare. Dacă sunt preparați fără coajă, se recomandă înmuierea în bicarbonat de sodiu înainte de decojire, pentru a reduce expunerea la suprafață.

Afinele au un strat ceros natural care poate reține reziduuri de la suprafață. Un raport recent a identificat 17 pesticide PFAS diferite în 40 de tipuri de produse din California, inclusiv fructe de pădure. Afinele sălbatice congelate ecologice sunt o alternativă mai rentabilă față de cele proaspete și permit consumul eșalonat fără risipă.