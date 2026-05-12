Pe scurt: Nicușor Dan nu exclude un guvern tehnocrat și spune că are deja un nume în minte, dar îl va anunța doar dacă va exista o majoritate pentru această formulă.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți, 12 mai 2026, că varianta unui premier tehnocrat sau a unui guvern format din tehnocrați reprezintă „un scenariu care are șanse”.

Potrivit Mediafax, Nicușor Dan a fost întrebat dacă ia în calcul această opțiune pentru conducerea executivului.

„Este un scenariu care are șanse”, a afirmat președintele, răspunzând la întrebările jurnaliștilor.

Întrebat dacă se gândește la un nume concret pentru funcția de premier tehnocrat, Nicușor Dan a precizat: „În mintea mea, da! Nu le-am avansat pentru că voi avansa în momentul în care va exista o formulă majoritară pentru asta”.

Discuțiile despre posibilitatea unui guvern tehnocrat au fost reluate în contextul actualei crize politice, după ce și alți lideri politici, precum Sorin Grindeanu, au menționat această variantă. În urmă cu câteva săptămâni, președintele Nicușor Dan respingea scenariul unui Guvern cu Georgescu premier, considerându-l „bun doar de titlu de ziar”.

Președintele nu a oferit detalii suplimentare despre numele la care se gândește pentru funcția de premier tehnocrat, subliniind că va face o propunere doar dacă va exista o majoritate parlamentară care să susțină această formulă.