Alexandru, copilul dispărut la Sebeșu de Jos, este căutat în continuare. Pe lângă sutele de persoane care participă la această amplă acțiune, au fost aduse în zona un elicopter și drone. De asemenea, câinii de urmă verifică perimetrul.

Băiețelul în vârstă de 5 ani, dispărut luni seara la Sebeșu de Jos, a fost căutat neîncetat. Până la ora 12:00, el nu a fost găsit, în ciuda amplei acțiuni desfășurate în teren. Zona este survolată și din aer.

„Operațiunile de căutare și salvare sunt în plină desfășurare, iar forțele mobilizate în teren au fost suplimentate. Le mulțumim tuturor voluntarilor care s-au alăturat până la această oră și îi încurajăm în continuare să ne sprijine. Căutările se desfășoară atât la sol, cât și din aer, fiind utilizate drone și echipamente cu termoviziune pentru verificarea zonelor greu accesibile și împădurite din apropierea localității Sebeșu de Jos, precum și câini de urmă. În sprijin a ajuns și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

Pe lângă cei 30 de pompieri, cei 5 scafandri și cei peste 100 de polițiști și jandarmi, s-au mobilizat în zona Ruscătoți oamenii din localitate, pompierii-voluntari, motocicliști enduro, vânătorii și angajații primăriei. Căutările continuă pe o vreme capricioasă, cu ploi puternice.

Vă reamintim că micuțul se numește Zerestea Toma-Alexandru, are 5 ani, o înălțime de 1 metru, păr șaten, tuns scurt și ochi căprui. La data dispariției purta o bluză albastră, pantaloni sport gri și pantofi sport albaștri.