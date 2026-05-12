Pe scurt: Un focar de hantavirus pe o navă de croazieră a dus la decese și carantină internațională. OMS avertizează că numărul cazurilor ar putea crește în următoarele săptămâni.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) anticipează o creștere a numărului de cazuri de infectare cu hantavirus, după ce nouă pasageri ai navei de croazieră Hondius au fost confirmați cu această boală, potrivit Digi24.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că, având în vedere perioada lungă de incubație a virusului, este foarte posibil ca numărul de cazuri să crească în următoarele săptămâni.

Hantavirusul a fost confirmat la nouă pasageri ai navei Hondius, fără a exista semne ale unui focar extins de hantavirus Andes până în acest moment. Totuși, virusul rămâne contagios, deoarece pasagerii au avut contacte apropiate. Perioada de incubație a bolii este de șase până la opt săptămâni.

Tulpina implicată este o variantă rară a virusului Andes, capabilă să se transmită de la om la om prin contact strâns, iar rata de mortalitate poate ajunge la 40%.

În urma focarului, trei persoane au decedat: un cuplu din Olanda și o cetățeană germană. Printre cei infectați se numără cetățeni din Marea Britanie, Olanda, Elveția, SUA, Franța și Spania. Nava transporta aproximativ 150 de persoane din 23 de țări, inclusiv turiști, membri ai echipajului și personal de expediție. Peste 100 de persoane au fost plasate în carantină, printre care pasageri, echipaj și persoane care au intrat în contact cu aceștia.

Evacuarea pasagerilor de pe insula spaniolă Tenerife a implicat măsuri de securitate stricte: pasagerii au fost debarcați în grupuri mici, purtând costume de protecție, măști și aparate de respirat, iar înainte de îmbarcarea în avioane au fost dezinfectați pe pista de decolare.

La operațiune au participat peste 20 de state. Cu toate acestea, au existat erori: 12 angajați ai centrului medical universitar Radboudumc din Olanda au fost trimiși în carantină după ce au intrat în contact cu unul dintre pasagerii evacuați, nerespectând protocoalele stricte privind manipularea probelor biologice.

Focarul a izbucnit în timpul unei croaziere de explorare care a pornit pe 1 aprilie din orașul Ushuaia, cu destinația Antarctica. OMS consideră că sursa virusului este legată de o groapă de gunoi din sudul Argentinei, unde virusul se răspândește prin rozătoare. Se presupune că primul bolnav, un cetățean în vârstă din Țările de Jos, s-a infectat în timpul călătoriei prin Argentina, Chile și Uruguay, înainte de a se îmbarca pe navă.

Virusologul Sergei Netesov, șef de laborator la Universitatea de Stat din Novosibirsk, a declarat că situația este neobișnuită: „Până la acest incident de pe vasul de croazieră, se considera că transmiterea de la om la om a acestui virus este un eveniment foarte rar, care apare în situații excepționale, când oamenii au contacte foarte strânse. Dar se pare că acum hantavirusul a început să se transmită mai ușor”.

