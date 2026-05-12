Primăria Orașului Agnita a organizat, potrivit unei postări pe Facebook, cea de-a 11-a campanie de sterilizare gratuită pentru animale de companie.

În cadrul acțiunii, desfășurate înainte de luni, 11 mai, au fost sterilizate 154 de animale: 51 de femele canine, 31 de masculi canini, 46 de femele feline și 26 de masculi felini.

Potrivit Primăriei Agnita, prin campaniile derulate până acum, numărul total al animalelor sterilizate a depășit 1.554. În ultimii patru ani, autoritățile locale au ridicat de pe teritoriul orașului peste 340 de câini comunitari.

Primăria a mulțumit partenerilor implicați în campanie: asociațiile Tieraerztepool și Vision Hope For Life, medicului veterinar Nina Schöllhorn, Gabriel Toma, Agnes Streinu și doctorului Marcel Novac.

Reprezentanții administrației locale au subliniat că problema câinilor fără stăpân rămâne o responsabilitate comună și au reamintit că sterilizarea este una dintre cele mai eficiente metode pentru prevenirea abandonului și a înmulțirii necontrolate a animalelor.

Următoarea campanie gratuită de sterilizare este programată pentru sfârșitul lunii august – începutul lunii septembrie 2026.