Pe scurt: Strada Târnavei intră în faza finală de asfaltare, după modernizări ample la rețelele de utilități și iluminat public.

Primăria Municipiului Mediaș a început luni, 11 mai 2026, lucrările de turnare a stratului de uzură pe strada Târnavei, marcând ultima etapă a proiectului de reabilitare a infrastructurii din această zonă, potrivit Primăriei Mediaș. Această fază presupune aplicarea ultimului strat de asfalt, care va asigura suprafața de rulare a carosabilului și va contribui la creșterea confortului și siguranței traficului rutier.

Lucrările de pe strada Târnavei au vizat modernizarea completă a infrastructurii rutiere și edilitare. Proiectul a inclus reabilitarea sistemului rutier, refacerea rețelei de canalizare pluvială, modernizarea sistemului de iluminat public și realizarea unei canalizații subterane pentru introducerea tuturor cablurilor, atât pentru rețelele de curent electric, cât și pentru cele de curent slab.

Înaintea acestor intervenții, pe strada Târnavei au fost realizate lucrări la rețelele de apă și canalizare menajeră de către operatorul Apa Târnavei Mari, precum și lucrări de reabilitare a rețelei de gaze naturale. Detalii despre etapele anterioare ale proiectului pot fi găsite în articolul Încep lucrările de asfaltare pe străzile Hermann Oberth și Târnavei din Mediaș.

Prin aceste investiții, administrația locală urmărește îmbunătățirea infrastructurii urbane și creșterea siguranței pentru toți participanții la trafic.