Primarul comunei Racovița îi îndeamnă pe localnici să participe la operațiunea de căutare a băiețelului din Sebeșu de Jos, localitate învecinată, dispărut în cursul zilei de luni. Micuțul în vârstă de 5 ani nu a fost găsit încă.

Andreea Voicu, primarul comunei Racovița, spune că este nevoie de voluntari la Sebeșu de Jos. Ea îi îndeamnă pe localnici să vină în ajutorul familiei băiețelului dispărut.

„Este nevoie de voluntari! Astăzi, familia Zerestrea și întreaga comunitate din Sebeșu de Jos, trec prin momente grele, momente în care un copil din comunitate are nevoie de noi toți. Alex, băiețelul din Sebeșu de Jos, este în continuare dispărut, iar, in aceasta situație, fiecare minut contează. Fac un apel către toți cei care sunt apți și disponibili să se alăture astăzi echipelor de căutare și să ofere sprijin în această acțiune. În astfel de clipe, puterea unei comunități se vede prin solidaritate, implicare și grijă față de semenii noștri. Vă rog să nu rămânem nepăsători. Fiecare pas făcut pe teren pe timpul zilei, fiecare informație oferită, fiecare om care se implică poate face diferența. Îi rog pe toți cei care pot ajuta să se prezinte cât mai urgent pe Ruscă și să respecte indicațiile echipelor de intervenție, pentru ca acțiunea de căutare să fie cât mai eficientă și sigură”, a scris Andreea Voicu într-o postare pe Facebook.

De altfel, reprezentanții Primăriei Turnu Roșu, de care aparține satul Sebeșu de Jos, au fost în teren în ultimele ore, participând la căutări alături de alte sute de persoane. Primarul Andreea Anghel explica, pentru Ora de Sibiu, că s-au făcut căutări în râu, dar și în pădure.