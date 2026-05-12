După lunile reci de iarnă, sezonul petrecerilor outdoor se redeschide oficial la Sibiu. Pe 16 mai, de la ora 22:00, Aria Rooftop găzduiește PULSE. Este primul mare eveniment în aer liber al sezonului, într-o atmosferă care se anunță spectaculoasă pentru iubitorii muzicii bune și ai nopților de vară.

Evenimentul este organizat de Pulse, unul dintre conceptele cunoscute în zona petrecerilor premium din Sibiu, iar organizatorii promit o noapte „care definește sezonul”. Cap de afiș este DJ-ul și producătorul francez OTTMANN, artist apreciat pe scena muzicii electronice internaționale pentru seturile sale deep și melodic techno.

Alături de acesta vor urca la pupitru Christian Lepah, Roberto și Flore. Line-up-ul promite și o atmosferă care va transforma rooftop-ul într-un adevărat ring de dans până dimineață.

„Toată iarna am așteptat acest sentiment. Pentru nopți ca aceasta”, au transmis organizatorii în mesajul oficial de promovare.

Petrecerea marchează și revenirea serilor outdoor pe terasa Aria Rooftop, una dintre cele mai populare locații de vară din Sibiu. Cu vedere panoramică asupra orașului, lumini spectaculoase și decor special pregătit pentru eveniment, organizatorii mizează pe o experiență completă, nu doar pe un simplu party.

Biletele au fost puse deja în vânzare pe platforma livetickets.ro, iar prețurile variază între 50 și 130 de lei, în funcție de categoria aleasă și pot fi cumpărate de AICI.

Cei care vor să își asigure locul pot face rezervări și prin WhatsApp, la numărul 0727 663 867.

Organizatorii spun că aceasta este doar prima din seria petrecerilor pregătite pentru sezonul cald la Sibiu, iar startul va fi dat cu „o noapte memorabilă, sub cerul liber”.

Accesul la eveniment este permis doar persoanelor peste 18 ani, iar participanții trebuie să prezinte un act de identitate valid la intrare.