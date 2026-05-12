Pe scurt: Finala Cupei României aduce restricții de circulație și interdicții pentru localuri în zona stadionului din Sibiu. Vezi ce străzi sunt afectate și ce reguli trebuie respectate.

Primăria Sibiu a anunțat că miercuri, 13 mai, vor fi instituite restricții de trafic și va fi interzisă comercializarea băuturilor alcoolice în zona Stadionului Municipal, cu ocazia finalei Cupei României la fotbal.

Meciul, programat să înceapă la ora 20.00, va opune echipele CS Universitatea Craiova și FC Universitatea Cluj, potrivit Primăriei Sibiu.

Din cauza interesului ridicat pentru această partidă și pentru a asigura siguranța spectatorilor și a galeriilor, traficul rutier va fi închis pe mai multe străzi din apropierea stadionului. Astfel, circulația va fi restricționată pe străzile Rennes, Școala de Înot, N. Olahus, O. Goga (între str. N. Olahus și str. A. Vlahuță) și Aurel Vlaicu, în intervalul 18.00–20.00 și timp de 45 de minute după finalul meciului.

Inspectoratul de Jandarmerie și Poliția Rutieră pot decide, în funcție de situația din teren, să aplice închideri punctuale de trafic pe traseele de deplasare ale galeriilor dinspre zona centrală și Gara Sibiu către stadion, între orele 17.00 și 20.00.

Primăria Sibiu recomandă șoferilor să evite, în după-amiaza zilei de miercuri, 13 mai, rutele B-dul Coposu – Piața Unirii – Calea Dumbrăvii – str. O. Goga – str. M. Sebastian și Piața Unirii – B-dul Victoriei – Parcul Sub Arini, pentru a preveni blocajele în trafic.

Rute alternative pentru șoferi

Ca rute alternative, șoferii pot folosi, în funcție de direcție: șos. Alba Iulia – str. Maramureșului – str. Avrig – Calea Dumbrăvii (dinspre zona industrială vest), str. Constituției – str. Bâlea – str. Ștefan cel Mare (dinspre cartierul Terezian) și str. H. Coandă – str. Ștefan cel Mare – str. Moldoveanu – B-dul M. Viteazu (dinspre Gușterița).

Totodată, comercializarea băuturilor alcoolice va fi interzisă în localurile din apropierea Stadionului Municipal Sibiu, miercuri, 13 mai, între orele 11.00 și 23.00, în conformitate cu legislația în vigoare.

Aceste măsuri amintesc de restricțiile impuse în alte situații speciale, cum ar fi perioada de carantină totală din timpul pandemiei de coronavirus.