Pe scurt: România continuă să piardă populație: în martie 2026, decesele aproape au dublat nașterile, iar sporul natural rămâne negativ. Vezi cifrele și detaliile demografice.

Numărul deceselor înregistrate în România în luna martie 2026 a depășit de aproape două ori numărul nașterilor, menținând sporul natural negativ, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică și citate de AGERPRES.

În martie 2026, au fost eliberate certificate de naștere pentru 10.682 de copii, cu 808 mai multe față de luna februarie, ceea ce reprezintă o creștere de 8,2%. În același timp, numărul certificatelor de deces a ajuns la 20.766, cu 1.078 mai multe decât în luna precedentă, adică o creștere de 5,5%. Dintre persoanele decedate, 10.704 au fost bărbați și 10.062 femei.

Astfel, sporul natural al populației s-a menținut negativ, cu un minus de 10.084 de persoane, numărul deceselor fiind de 1,9 ori mai mare decât cel al născuților-vii. Analiza pe grupe de vârstă arată că 42,5% din totalul deceselor (8.816 persoane) au fost înregistrate la persoane de 80 de ani și peste, 28,5% (5.923 decese) la grupa 70-79 de ani, iar 15,5% (3.221 decese) la grupa 60-69 de ani. Cele mai puține decese s-au înregistrat la copiii de 0-4 ani (79 decese), tinerii de 5-19 ani (48 decese) și adulții tineri de 20-29 ani (86 decese).

În ceea ce privește evenimentele de stare civilă, în martie 2026 au fost înregistrate 3.146 de căsătorii. Numărul divorțurilor pronunțate, fie prin hotărâri judecătorești definitive, fie prin acordul soților (pe cale administrativă sau notarială), a fost de 2.235.

Comparativ cu martie 2025, numărul nașterilor a crescut cu 262 (2,5%), iar numărul deceselor a scăzut cu 804 (-3,7%). De asemenea, numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 24 mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut. Sporul natural a rămas negativ atât în martie 2026 (-10.084 persoane), cât și în martie 2025 (-11.150 persoane).

Distribuția pe medii arată că în mediul urban au fost înregistrate 10.364 de decese (5.298 bărbați și 5.066 femei), iar în mediul rural 10.402 decese (5.406 bărbați și 4.996 femei). Comparativ cu martie 2025, numărul deceselor a scăzut cu 1,9% în mediul urban (-1,7% la bărbați și -2,0% la femei) și cu 5,5% în mediul rural (-4,6% la bărbați și -6,5% la femei).

Aceste date confirmă tendința de îmbătrânire demografică și spor natural negativ, aspecte care au fost semnalate și în alte analize privind structura populației, inclusiv în contextul administrației publice, unde peste jumătate dintre angajații din administrație se apropie de pensie.