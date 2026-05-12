În această dimineață, 12 mai, au fost reluate căutările copilului în vârstă de doar 5 ani, rătăcit aseară în extravilanul localității Sebeșu de Jos, cunoscută popular drept „Ruscă”.

Mai bine de 100 de cadre MAI și voluntari l-au căutat pe băiețel până aproape de ora 4:00 dimineața, însă condițiile meteo i-au determinat să suspende acțiunile de căutare.

În cursul dimineții de marți, aproximativ 130 de polițiști și voluntari participă la o nouă operațiune de căutare și salvare. În teren acționează polițiști de ordine publică, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, echipe canine specializate din cadrul Serviciului Criminalistic, precum și echipe ale Centrului Chinologic Sibiu.

De asemenea, în sprijinul forțelor de intervenție participă cadre ale I.S.U. Sibiu, jandarmi ai I.J.J. Sibiu, echipe Salvamont, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație și voluntari.

Autoritățile fac apel la cetățeni

Polițiștii sibieni îl caută pe ZERESTEA TOMA ALEXANDRU, un copil în vârstă de 5 ani, care a dispărut în data de 11 mai. Potrivit informațiilor transmise de autorități, minorul se afla împreună cu tatăl său într-o zonă din extravilanul localității Sebeșu de Jos, cunoscută sub denumirea „Ruscă”, iar la un moment dat a plecat într-o direcție necunoscută fără a mai reveni.

Sesizarea a fost făcută prin apel la 112, în jurul orei 19:20, de către tatăl copilului, care le-a spus polițiștilor că băiatul dispăruse în jurul orei 18:00.

Semnalmentele minorului: aproximativ 1 metru înălțime, păr șaten scurt. La momentul dispariției purta pantaloni sport gri, bluză albastră și adidași sport din pânză, de culoare albă.

Autoritățile fac apel la cetățeni ca, în cazul în care dețin informații care ar putea ajuta la găsirea copilului, să contacteze de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.