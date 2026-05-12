Pe scurt: Sala Transilvania va fi modernizată cu sisteme noi de climatizare, panouri solare și fotovoltaice, dar și cu peste 1.800 de scaune noi în tribune.

Consiliul Județean Sibiu a transmis spre publicare în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) licitația publică pentru desemnarea companiei care va executa lucrările de eficientizare energetică a Sălii Transilvania.

Valoarea estimată a contractului este de 50,51 milioane lei, fondurile fiind obținute prin Programul Regiunea Centru 2021-2027, potrivit Consiliului Județean Sibiu.

Proiectul prevede înlocuirea suprafețelor vitrate exterioare, a sistemului de încălzire – inclusiv montarea a două module în condensare de câte 180 KW – precum și modernizarea instalațiilor electrice, de alimentare cu apă și canalizare.

Sala va beneficia de un sistem nou de climatizare cu două chilere de câte 250 KW și de o centrală de tratare a aerului, atât în zona terenului de joc, cât și în holuri, vestiare și spații administrative.

Energia solară va fi folosită pentru încălzirea apei menajere prin panouri solare, iar în zona parcării vor fi instalate panouri fotovoltaice cu o putere totală de 80 KW. Sportivii și spectatorii vor avea astfel condiții moderne și eficiente energetic.

„Acestor măsuri de eficientizare energetică li se vor adăuga și lucrări de finisaje interioare și chiar înlocuirea suprafeței de joc cu material conform cerințelor Federației Internaționale de Baschet. Lansăm licitația de peste 50 de milioane lei pentru renovarea energetică a Sălii Transilvania și invit toate firmele interesate să participe întrucât dorim să avem o procedură de selecție transparentă, în urma căreia să obținem prețul cel mai bun”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Sala Transilvania va avea sisteme moderne de siguranță și peste 1.800 de scaune noi

În premieră, Sala Transilvania va fi dotată cu sisteme de detecție, semnalizare și stingere a incendiilor, supraveghere video integrală, control acces și un sistem modern de management integrat al clădirii (BMS).

Separat de acest proiect, Consiliul Județean Sibiu va investi și în înlocuirea celor peste 1.800 de scaune din tribune. Termenul de realizare a lucrărilor este de 21 de luni, incluzând recepția investiției, iar garanția minimă solicitată este de 5 ani.

