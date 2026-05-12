Pe scurt: Află ce infecții sunt frecvente primăvara la Sibiu, ce riscuri aduc căpușele și cum poți preveni complicațiile, direct de la medicul șef al Secției de Boli Infecțioase.

Prof. Dr. Victoria Bîrluțiu, medic șef al Secției de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, a explicat care sunt infecțiile frecvente în sezonul de primăvară și ce măsuri de protecție sunt recomandate, într-un interviu publicat pe pagina oficială de Facebook a spitalului, marți, 12 mai 2026.

Potrivit Spitalului Județean Sibiu, infecțiile respiratorii persistă în această perioadă, de la sinuzite și rinite, la faringite, laringite, traheobronșite sau pneumonii, pe fondul variațiilor de temperatură și umiditate.

Prof. Dr. Bîrluțiu a precizat că, la copii, sunt frecvente episoadele diareice cauzate de virusuri precum rotavirus, adenovirus sau enterovirus, dar și toxiinfecțiile alimentare. Pentru prevenție, se recomandă evitarea consumului de maioneză din ouă crude, brânzeturi din lapte nepasteurizat și alimente depozitate necorespunzător.

De asemenea, pot apărea cazuri de boli eruptive, cum ar fi varicela, infecții streptococice precum scarlatina sau erizipelul la adulți, conjunctivite virale sau bacteriene, infecții severe (sepsis), infecții urinare, meningite virale sau bacteriene și hepatite.

Căpușele pot transmite boala Lyme și alte infecții — ce trebuie făcut după mușcătură

În sezonul cald, circulația căpușelor nu mai este o noutate pentru zona Sibiu. Prof. Dr. Bîrluțiu subliniază că doar aproximativ 5% dintre căpușe sunt purtătoare de agenți infecțioși, însă nu toate mușcăturile sunt identificate la timp, deoarece căpușa se poate desprinde înainte de a fi observată. Cea mai frecventă afecțiune asociată este boala Lyme, produsă de mai multe specii de Borrellia, dar căpușele pot transmite și virusul encefalitei de căpușă, Anaplasma, Erlichia, Babesia, Rickettsia sau virusul Powassan.

După o mușcătură de căpușă, se recomandă prezentarea la medicul de familie sau la Serviciul de Urgență pentru extragerea corectă a căpușei. Medicul va decide dacă este necesară profilaxia cu antibiotic, adaptată vârstei și stării pacientului. Zona mușcăturii trebuie monitorizată timp de 30 de zile, boala Lyme manifestându-se printr-o zonă roșie, rotundă, cu diametrul de aproximativ 3 cm, care poate crește. Rareori, pot apărea febră, dureri musculare sau cefalee, cazuri ce necesită tratament antibiotic prelungit. Prof. Dr. Bîrluțiu a subliniat că boala Lyme, tratată corect, nu evoluează spre complicații neurologice sau cardiace.

În contextul sezonului cald, autoritățile locale au anunțat dezinsecții pentru combaterea căpușelor în Sibiu în perioada 13–27 mai 2026.

Virozele respiratorii persistă, dar virusurile gripale nu mai circulă în această perioadă

Potrivit Prof. Dr. Bîrluțiu, în luna mai nu mai sunt în circulație virusurile gripale în Emisfera Nordică. Afecțiunile respiratorii sunt cauzate de rhinovirusuri, virusul sincițial respirator, adenovirusuri sau bacterii precum pneumococul, stafilococul, streptococii, hemofilii, dar și bacterii atipice ca Mycoplasma, Chlamydia sau Legionella. Persoanele cu boli respiratorii cronice au un risc crescut de agravare și necesită supraveghere medicală atentă.

Prof. Dr. Bîrluțiu recomandă celor care călătoresc să se informeze din timp despre riscurile din zonele turistice vizitate și să urmeze măsurile de prevenție recomandate de Organizația Mondială a Sănătății.