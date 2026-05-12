Pugilistul sibian Andrei Fleșeriu (18 ani) se afirmă tot mai puternic în elita boxului european, după ce a impresionat la turneul internațional „Akaki Kakauridze” din Georgia.

Pentru a-și asigura medalia de bronz, Andrei a eliminat trei adversari în preliminariile competiției la categoria U 19.

Cel mai dificil meci a fost în sferturi, împotriva campionului Turciei, pe care l-a învins la capătul unei confruntări extrem de disputate și spectaculoase. În semifinale, sibianul a pierdut la puncte contra unui georgian care ulterior a câștigat aurul.

”Am boxat patru meciuri internaționale de nivel foarte bun, mă ajută să mă pregătesc pentru Mondialul și Europeanul din acest an” a declarat Andrei Fleșeriu pentru Ora de Sibiu. Pugilistul sibian va boxa de miercuri în Moldova, în cadrul altui turneul internațional.

Antrenorul de la CSM Sibiu, Emil Bihorean spune că gândirea rapidă este un mare avantaj pentru tânărul său sportiv.

“Andrei a boxat foarte bine la acest turneu internațional Akaki Kakauridze, el are o tehnică foarte bună. Datorită gândirii lui în ring, pe fracțiune de secundă își creează un avantaj de 50% în câștigarea meciurilor. Are lovituri variate si este foarte serios în pregătire și în viața sportivă. Mulțumim conducerii Liceului Onisifor Ghibu pentru înțelegere și directorului CSM Sibiu, Darius Mara care este alături de secția de box” a declarat antrenorul emerit Emil Bihorean.