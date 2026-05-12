Pe scurt: Șoferii care tranzitează Calea Șurii Mari sunt sfătuiți să evite zona din cauza lucrărilor ample la carosabil. Primele două benzi vor fi gata în iulie.

Lucrările de modernizare și lărgire a Căii Șurii Mari din Sibiu au intrat într-o nouă etapă, iar traficul rutier este îngreunat, fără a fi închis, potrivit Primăriei Sibiu.

Din săptămâna care a început luni, 11 mai 2026, constructorul SC Geiger Transilvania SRL a demarat intervențiile la infrastructura carosabilului, în paralel cu lucrările de intubare a pârâului Valea Șerpuită.

Chiar dacă circulația nu este oprită complet, traficul pe Calea Șurii Mari se desfășoară cu dificultate din cauza lucrărilor ample și a utilajelor prezente pe șantier. Autoritățile recomandă șoferilor să ocolească zona pentru a evita blocajele sau disconfortul cauzat de starea suprafeței de rulare afectate de lucrări.

Potrivit Primăriei Sibiu, această situație va dura până în luna iulie 2026, când se estimează că vor fi finalizate primele două benzi, câte una pe sens. După această etapă, circulația se va desfășura pe aceste benzi, în timp ce constructorul va continua reamenajarea carosabilului pe restul suprafeței.

Pentru accesul spre Prima Shopping Center, Piața Obor sau alte obiective din zonă, șoferii pot utiliza centura ocolitoare a Sibiului. Cei care doar tranzitează Calea Șurii Mari sunt sfătuiți să aleagă rute alternative, evitând inclusiv viaductul Gara Mică.

Primăria Sibiu subliniază că disconfortul creat este temporar și justificat de rezultatul așteptat al investiției, care vizează o îmbunătățire a mobilității într-un punct aglomerat de intrare și ieșire din oraș, precum și susținerea dezvoltării zonei.

Lucrările la rețelele de canalizare și apă din zonă au fost prezentate anterior în cadrul șantierului de pe Calea Șurii Mari, unde au avut loc intervenții intense.